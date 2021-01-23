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習近平智囊：對拜登不抱幻想　可能比川普更強硬

▲▼習近平的智囊、香港中文大學（深圳）人文社科學院代行院長鄭永年。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲香港中文大學（深圳）人文社科學院代行院長鄭永年。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

習近平的智囊、香港中文大學（深圳）人文社科學院代行院長鄭永年日前表示，川普雖然走了，但已留下「遺產」，改變了美國與中美關係，他不對拜登政府抱任何幻想，「拜登或許會與川普有些差異，但他在某些問題上可能會更強硬。」

根據《澎湃新聞》報導，鄭永年指出，美國的變化，中美關係的變化，甚至二戰以後世界格局的變化，正式的起點就是從川普開始的，「他雖然走了，但是已經留下了他自己的『遺產』。」

▼美國總統拜登完成就職宣誓。（圖／路透社）

▲▼美國總統拜登完成就職宣誓。（圖／路透）

鄭永年提到，這份「遺產」對美國國內，對中美關係，甚至對國際秩序來說都是很厚重的，「從傳統的觀點來看，他治理美國並不成功。他既沒有使美國更偉大，也沒有使美國變得更好，但他確實改變了美國，改變了中美關係，也改變了整個世界格局。」

鄭永年表示，對美國國內來說，川普確實引入了一場對美國政治的革命，這場革命就是民粹主義革命，「從他的執政方式來說，他是美國歷史上第一個非精英型的局外人總統。他執政的風格是革命性的、反建制派的，而且也成功了。」

鄭永年指出，美國社會自內戰以來，從來沒有像今天如此的分化，這便是川普的「遺產」，眼下美國無論是階級的分化、種族的分化、地域的分化，從方方面面來看，都是史無前例的對立。

▼川普對陸政策強硬，加劇中美對抗。（圖／路透）

▲▼拜登就職典禮將至，國會大廈外仍有部分川普支持者抗議。（圖／路透）

鄭永年認為，「川普主義」不是從天上掉下來的，而是美國的社會與經濟結構變化所導致的，「所以，這不是任何人能解決的，也不是拜登能解決的，要花好幾代美國人的時間才能解決這個問題。」

鄭永年表示，他對拜登不抱任何幻想，拜登或許會與川普有些差異，但在某些問題上可能會更強硬，「拜登不會像川普一樣的不理性，他和川普的區別是，他是一個理性的美國優先論者，至於對待中國的態度，雖然拜登的目標會和川普一樣，但是手段方法會不一樣。」

鄭永年指出，美國社會目前內部極端分裂，兩邊都非常激進，如果拜登能在短時間內把美國社會穩定下來，那就不得了了，「在這樣的情況下，外交不是他的重點，他不會馬上把精力放到中美之間，而是會優先處理和盟友的關係。」

鄭永年強調，他擔心的是，在拜登內政做不下去的時候，可能會將國內壓力轉移到外交上，「尤其是針對中國。」

▲▼拜登在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，推翻川普決策。（圖／路透）

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