考察2022北京冬奧　習近平：對辦好這屆盛會充滿信心

▲習近平視察北京冬奧籌辦工作 。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

在奧運傳出可能因疫再度延期之際，大陸官媒《新華社》19日揭露，中共總書記習近平於近日赴北京冬奧會、冬殘奧會場地考察，瞭解籌辦工作，並指他對「辦好這一屆盛會充滿信心」，還說要透過冬奧會舉辦，推廣中國大陸的冰雪運動。信心喊話意味濃厚。

2022年冬季奧林匹克運動會，預定2022年2月4日到20日於北京舉行，河北省張家口也將承辦冬奧會的戶外冰雪專案，這將是中國第一次舉辦冬季奧運會。

▲北京冬奧場館建設。（圖／CFP）

官方訊息顯示，習近平於18日在北京考察冬奧會、冬殘奧會籌辦工作，在首都體育館聽取大陸國家滑冰隊、短道速滑隊匯報，下午赴北京市延慶區的國家高山滑雪中心考察，觀看高山滑雪賽場保障運行和競技比賽訓練情況。

習近平說，黨中央很關心北京冬奧會、冬殘奧會籌辦和訓練備戰工作，黨和人民給予了強大的物質和精神支持。「這次來，看到大家盡心盡力，籌辦工作進展順利，訓練備戰效果明顯，我感到很欣慰，我對辦好這一屆盛會充滿信心。」

習近平還表示，要透過舉辦冬奧會，把國家冰雪運動，特別是雪上運動「搞上去」，在3億人中更好推廣冰雪運動，推動建設體育強國。

事實上，面對近日國際疫情嚴峻，多國百廢待舉，原已延宕到2021年7月的2020東京奧運，近日美媒《紐約時報》報導，可能被迫取消，後日媒《東京體育報》報導稱，東奧可能採用「B計劃」、「C計劃」等備案，再延至2024年，讓2024巴黎奧運、2028洛杉磯奧運各自再後推四年，達到多贏。

受此影響下，北京冬季奧運已被多個外媒點名，恐怕難以置身事外，尤其近日河北省病例激增，勢必影響冬奧籌辦。《南華早報》就稱，北京冬奧要如何落實防疫，穩定人民信心，都是一大課題。

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