「腐敗是黨執政最大風險」　習近平要求官員管好兒女

▲中共總書記習近平繼續強調反貪腐，從嚴治黨。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

進入十四五時期，中共仍高舉反貪腐大旗，以降低執政的「內部風險」。據《新華社》報導，中共總書記習近平22日在中央紀律檢查委員會會議上，坦言「腐敗這個黨執政的最大風險仍然存在」，要求從嚴治黨，時刻保持清醒，各級領導幹部要自覺反對特權思想、特權現象，帶頭廉潔治家，「從嚴管好家屬子女和身邊工作人員。」

中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議22日召開，包括習近平在內的中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、韓正、趙樂際等七人最高領導小組，均出席與會。

▲今年初，涉貪折合77億元新台幣的中國第一貪官、前華融資產管理公司董事長賴小民被法院判死。（圖／翻攝央視）

習近平表示，2020年是新中國歷史上極不平凡的一年。面對錯綜複雜的國際形勢、艱鉅繁重的改革發展穩定任務特別是突如其來的新冠肺炎疫情，黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局。

他要求，要堅定不移全面從嚴治黨，堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，把黨建設得更加堅強有力。習近平並提出五點工作，包括一是讓黨成為民眾堅實靠山，二是緊緊圍繞「兩個維護」強化政治監督，三是堅決破除形式、官僚主義，四是深刻把握反腐敗鬥爭新態勢，五是增強黨組織政治功能和組織功能。

習近平說，黨的十八大以來，儘管黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得了歷史性成就，但形勢依然嚴峻複雜。他坦言，腐敗這個黨執政的最大風險仍然存在，存量還未清底，增量仍有發生。「政治問題和經濟問題交織，威脅黨和國家政治安全。傳統腐敗和新型腐敗交織，貪腐行為更加隱蔽複雜。」

▲中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議22日召開，七常委出席。（圖／新華社）

因此，習近平指示，要持續壓實金融管理部門、監管機構和地方黨委、政府主體責任，做好金融反腐和處置金融風險統籌銜接，強化金融領域監管和內部治理；同時，各級領導幹部要帶頭遵守黨紀國法，自覺反對特權思想、特權現象，帶頭廉潔治家，從嚴管好家屬子女和身邊工作人員，各級黨委要加強領導幹部個人事項報告情況核查。

他還提到，對群眾反映強烈的公款吃喝、餐飲浪費等歪風陋習露頭就打，要推動掃黑除惡常態化，堅決打擊黑惡勢力及「保護傘」，讓群眾在反腐「拍蠅」中增強獲得感。

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