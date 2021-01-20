喊話拜登新政府　華春瑩：冀推動中美關係回到正軌

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統當選人拜登，將於當地時間20日在華府宣誓就職，面對美國政權交替後的中美關係，大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上喊話，「希望美國新一屆政府同中方相向而行，加強對話，管控分歧，拓展合作，推動中美關係盡快回到正確發展軌道，更好造福兩國人民和世界人民。」

華春瑩20日主持例行記者會，針對美國國安會「印太協調員」提名人坎貝爾認為，若中美關係沿著目前的道路走下去，將「進入非常可怕的境地」，做出如上表示。她強調，中美之間雖然存在分歧，但擁有廣泛共同利益和合作空間，並對世界和平與發展負有特殊責任。

▲美國總統當選人拜登將宣誓就職。（圖／路透）

華春瑩說，大陸對美政策是一貫和明確的，我們（中方）致力於和美方發展、不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，同時也堅定捍衛國家主權安全發展利益。

值得注意的是，美國國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）19日談到對台政策時，強調美方堅決信守對台承諾，確保台灣有自我防衛能力，直言若大陸武力犯台，將是「嚴重錯誤。」

對此，華春瑩做出三點回應。她說，首先，中方的內外政策和戰略意圖是公開透明的，中方堅定不移走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。

第二，中方在中美關係、台灣、涉港、涉疆等問題上的立場是一貫、明確的。中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將堅定維護自身主權、安全、發展利益，「我們堅決反對美方利用有關問題干涉中國內政，損害中方利益，抹黑中方形象。」

第三，我們希望美方正確看待中國和中美關係，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正確的軌道，向前發展，這符合中美兩國的共同利益，也是國際社會的普遍期待。

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