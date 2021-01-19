南海解放軍練英語　對敵喊「You're surrounded！Surrender！」

▲解放軍練英語，模擬對敵喊：You're surrounded！Surrender！。（圖／取自央視軍事官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

南海中美、國際角力不斷，準確的跨語種溝通成為軍人必備技能。大陸官媒《央視軍事》罕見曝光駐守在南海戰區的解放軍，近日演練對敵英語喊話的畫面，只見在西沙某島礁的一場實兵對抗中，解放軍官兵對已被重重包圍的「敵軍」大喊：You're surrounded！Surrender！

央視軍事發布「駐守南海官兵演練對敵英語喊話」主題影片，指稱由於南海戰區海軍部隊，始終處於南海維權和維護地區和平穩定的最前沿，圍繞戰場需要，英語成為了一項必備技能。

▲駐守在西沙群島解放軍，利用時間練英語。（圖／取自央視軍事官方微博）

在一場於西沙某島礁進行的紅藍實兵對抗演習，解放軍實時演練了對「敵」英語喊話，內容為：You're surrounded！Surrender！（你們被包圍了！投降吧！）；影片還稱，近日，在南海某海域執行戰備巡航任務的呼和浩特艦遭遇外籍可疑「商船」，解放軍戰士也立即用英語對其喊話驅離。

西沙某水警區連長劉傳明說，處在對敵軍事鬥爭的最前沿，提高英語喊話水平就是要確保在與強敵的較量中，能夠準確展示我方意圖，傳遞我方聲音。

▲解放軍制定戰場常用英語70條。（圖／取自央視軍事官方微博）

與此同時，中共解放軍此次特意曝光、駐守於西沙群島的解放軍演訓畫面，也值得關注，因為西沙群島與中沙群島、南沙群島、東沙群島等，均為南海地區在地理位置、海洋資源上，具有重要戰略性意義的島嶼

西沙群島由永樂群島和宣德群島組成，海岸線總長518公里；中華人民共和國政府於2012年6月21日，表明已實際控制西沙群島，並將其劃歸海南省三沙市管轄，引發國際上的南海角力，包括越南等許多東南亞國家反彈，美軍太平洋艦隊更曾多次在過境南海時，駛入西沙群島海域。

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