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國民黨花蓮市黨部邀名師揮毫贈春聯　民眾領春聯也簽署反萊豬

▲▼國民黨花蓮市黨部邀請大師揮毫寫春聯，贈送花蓮鄉親。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲▼國民黨花蓮市黨部邀請大師揮毫寫春聯，贈送花蓮鄉親。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨花蓮市黨部22日在縣黨部廣場辦理揮毫贈春聯活動，一早即有不少民眾前往索取，現場請來林國堂、王慶祥二位老師當眾揮毫，供民眾挑選合適的春聯，為即將到來的農曆春節帶來歡慶的氣氛。
 
牛年的腳步近來，不少民眾已開始在為迎新年做準備，傳統中有在年節貼春聯的習俗，花蓮市黨部讓民眾迎新年貼春聯，22日辦理贈春聯活動，同兼市黨部主委的魏嘉賢市長、議員魏嘉彥、花蓮縣黨部書記長胡慧君等都到場招呼民眾領取自己喜歡的春聯。

▲▼國民黨花蓮市黨部邀請大師揮毫寫春聯，贈送花蓮鄉親。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

花蓮縣黨部主委張峻表示，台灣人注重傳統年節慶典，農曆新年更是親朋好友相聚的日子，希望藉由帶著吉祥話的春聯，祝福鄉親們「牛運亨通萬象新」，同時提醒民眾記得務必戴口罩、多洗手，共同防疫。

▲▼國民黨花蓮市黨部邀請大師揮毫寫春聯，贈送花蓮鄉親。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

鄉親前來挑選自己喜歡的春聯，現場洋溢歡樂氣氛。

花蓮市黨部主委魏嘉賢表示，全球疫情仍在蔓延中、請民眾持續防疫工作，新的一年即將到來、祝大家平安健康、快樂的迎春納福！

▲▼國民黨花蓮市黨部邀請大師揮毫寫春聯，贈送花蓮鄉親。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

縣黨部現場設攤讓民眾簽署反萊豬。

除了多位里長到場外，市黨部委員楊正東、黃榮華黨部副主委劉俊光等更是全程在場提供服務，現場洋溢歡樂氣氛，而二位老師林國堂、王慶祥當眾書寫完成的墨寶，隨即被民眾索取一空。

活動現場，縣黨部也設攤讓民眾進行反萊豬簽署，活動在上午12時結束，許多民眾趁著索取春聯之際也完成連署，用行動表示支持國民黨這項維護食安的活動。

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