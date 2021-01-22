揭蕭美琴曾連署「凍結外館預算」　國民黨批雙標：換位子換腦袋

▲國民黨揭露蕭美琴也曾連署贊成凍結外館預算 。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團，點圖可放大）

記者蘇晏男／台北報導

駐美代表蕭美琴是否為我國42年來首位正式獲得美國「就職典禮籌備委員會」（JCCIC）邀請的駐美代表，引發藍綠口水戰。民進黨出招，曝光國民黨提案凍結駐美代表處預算，並直批是斷第一線外交人員糧草。不過，國民黨團則於22日晚間揭露蕭美琴也曾連署提案，贊成凍結102年度我國所有外館3分之2的預算，反擊民進黨搞雙標。

立法院正進行2021年度預算審查協商，民進黨臉書特別列出「國民黨6大瞎提案」，其中一項包括凍結駐美代表處預算。民進黨批評，國民黨指控蕭美琴公開軍購，傷害台美互信，但此事早已澄清，竟還提案凍結駐美代表處交際費，斷第一線外交人員糧草，徒增外交工作的困擾。

對此，國民黨團22日晚間發文反擊，貼出立法院公報中時任立委蔡煌瑯的提案，其內容寫道：

「102年度外交部預算歲出部分『駐外機構業務-駐外使領單位基本行政工作維持-館長及館員交際費、新聞文化工作費、漁業工作費、一般事務費、房屋搬遷及協助駐地官員、媒體、智庫、學者等辦理各項活動經費』預算編列8億2625萬8000元，其中新聞文化工作費與國際新聞傳播業務疑有重疊，為撙節支出，故建議應先刪除三分之一，其餘三分之二預算應予以凍結，俟向立法院外交及國防委員會報告獲同意後，始得動支。」

仔細一看，時任民進黨立委蕭美琴也是提案連署人之一。國民黨團不僅批評，「搞雙標蕭美琴最會，在野卡預算，執政搶預算」，也斥責，沒大使當，外交部是死是活你家的事，預算先卡再說；而有大使當，在野提案就叫1450修理，看誰敢刪？「換位子換腦袋，大使不大使差很大，雙標民進黨」。

另外，對於民進黨列出的「國民黨6大瞎提案」，國民黨立委鄭麗文表示，立委們根據各部會先前編列的預算書，有疑慮、有浮編、有問題的地方，立委們提出預算案凍結或刪減該筆預算，而在預算成功刪減之前，通常會經歷相關單位說明、朝野協商，最後才是院會表決。

「但是，現在預算案仍在審查初期、根本還沒送到院會表決，

民進黨、偏綠側翼、1450已經按捺不住，開始帶風向、任意攻擊在野黨立委，對在野黨立委潑汙水、抹黑在野黨亂砍預算。」

鄭麗文批評，只有民進黨不想要的預算才能刪、才叫做善盡立委職責；在野黨刪減不需要、有問題的預算，叫做阻擋國家進步、叫做跟部會有仇。