　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛奇「掰了川普」超解脫！讚拜登：透明公開　批前朝不誠實害死人

▲▼佛奇。（圖／翻攝自推特／@CNNPolitics）

▲佛奇為自己能在拜登的手下工作而感到開心。（圖／翻攝自推特／@CNNPolitics）

記者葉睿涵／編譯

隨著拜登的上任，一直因為說實話而被川普「邊緣化」的美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇承認，自己終於能在不擔心後果的情況下，放心談論科學。他也直批前總統川普在過去的一年中，由於缺乏坦誠的態度和隱藏新冠病毒大流行的事實，「很可能」導致會造成生命損失，因為這會耽誤尋求合理科學建議的時機。

據CNN報導，佛奇表示，川普政府在新冠大流行議題上的不誠實作風，「很可能」導致更多美國人喪命。他補充，「尤其是在情況幾乎可以說是危機的情況下,當你開始談論在醫學上和科學上毫無意義的事情時,那顯然不是有益的」。佛奇也指出，他不希望重提川普政府偏離科學的方式，因為他不希望在指出任何人的失敗，而「被人咬一口」。

在新冠大流行初期，佛奇受邀加入川普政府的新冠病毒特別工作小組，但由於他與川普在如何應對疫情的問題上有著嚴重的分歧，而且佛奇也不認同川普持續淡化新冠病毒威脅的做法，因此在川普的任期內，佛奇一直都是被邊緣化的。

現為拜登首席醫療顧問的佛奇，在21日的白宮記者會中表示，他在拜登手下做事的感覺，比川普政府時期來得還要好，因為拜登政府處理新冠大流行的方法「完全透明、公開和誠實」。他將這種在拜登手下做事的感覺稱為「解放的感覺」，因為他能夠「基於證據和科學，談論自己所知道的東西，而不用擔心後果」。

►川普批疫情誇大造假！佛奇：死亡人數都是真實的　醫療早不堪負荷
►川普堅信奎寧可治新冠…佛奇隔天打臉！　證據顯示「根本沒療效」
►疫情還在燒「美版陳時中」被川普冷落　佛奇自爆：2周沒和他說話
►川普不信「死亡人數高達8萬」！佛奇持反對意見　白宮與CDC分歧漸深

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
確診女護理師家人是陸軍少校？國軍避桃令原因疑曝光
部桃患者三女兒確診感染源難釐清　陳時中曝2可能
邱淑媞列指揮中心4大罪狀　陳時中回應了
部桃院內病患三女兒染疫！三採才確診目前無症狀
「防火牆式」匡列967人　陳時中：疫情以來最多人數
案882足跡曝光！1/19、1/20到桃園黃昏市場買晚餐
快訊／新增1例本土！首名部桃院內患者「再1女兒確診」
LIVE／急追案882足跡！曾外出買餐　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「惡魔母親」開槍爆頭5子…再燒屋自盡！　遺書痛訴：沒人能幫我

新冠釀41萬死！美國人接觸親友「仍不愛戴口罩」　調查數據曝光

佛奇「掰了川普」超解脫！讚拜登：透明公開　批前朝不誠實害死人

華爾街日報：北京尋求「美中高層會議」緩和緊張

參院延至2月初審理彈劾！　川普恐被「褫奪公權」未來無法從政

川普最愛「神秘紅色按鈕」被拜登丟了！　辦公室不能再叫可樂外送

英國僅列3染疫症狀「舌頭潰瘍、變色」患者飆增　恐遺漏20%病例

「吸菸者」優先接種…排在消防員之前！　美3州新冠疫苗分發惹議

拜登就職總統！美韓國安顧問「首度通話」談了40分...盼鞏固同盟

比爾蓋茲自曝「已接種新冠疫苗」　推特發文：現在感覺棒極了！

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

「惡魔母親」開槍爆頭5子…再燒屋自盡！　遺書痛訴：沒人能幫我

新冠釀41萬死！美國人接觸親友「仍不愛戴口罩」　調查數據曝光

佛奇「掰了川普」超解脫！讚拜登：透明公開　批前朝不誠實害死人

華爾街日報：北京尋求「美中高層會議」緩和緊張

參院延至2月初審理彈劾！　川普恐被「褫奪公權」未來無法從政

川普最愛「神秘紅色按鈕」被拜登丟了！　辦公室不能再叫可樂外送

英國僅列3染疫症狀「舌頭潰瘍、變色」患者飆增　恐遺漏20%病例

「吸菸者」優先接種…排在消防員之前！　美3州新冠疫苗分發惹議

拜登就職總統！美韓國安顧問「首度通話」談了40分...盼鞏固同盟

比爾蓋茲自曝「已接種新冠疫苗」　推特發文：現在感覺棒極了！

辜寬敏自曝年初與蔡英文用餐　「她沒有直接拒絕制憲公投」

來不及道別！部桃護理師「隔窗照」逼哭網　怕連累家人：不敢靠近

蕭煌奇牽線！寒舍員工淚憶蔡伯府：無條件支持身障表演者八年追夢

快訊／鶯歌雙載機車凌晨自摔！滑行擦撞水泥護欄　2男送醫不治

富邦盃少棒／沒寫功課被禁賽　東園丁子圻解禁雙安好開心

天母球場趕工整修中　官辦熱身賽捨棄沒排

「惡魔母親」開槍爆頭5子…再燒屋自盡！　遺書痛訴：沒人能幫我

新冠釀41萬死！美國人接觸親友「仍不愛戴口罩」　調查數據曝光

米粉湯藏大塊綿密芋頭！宜蘭眷村小吃店　綜合米粉湯料多湯清爽

遭女團成員飆罵是婊子、破麻　梁云菲不忍了蒐證提告

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

國際熱門新聞

《辛普森家庭》又現神預測！說中賀錦麗就職穿搭

老阿姨同居8鮮肉如後宮！聯手小王虐殺男友

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

拜登快速剷除川普前朝「三惡人」

AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

自責無症狀害友染疫！她隔離期自殺「以死謝罪」

腿痛被認定裝病　他跪爬出院慘況曝

軍人藏裸女　高層疑共諜設陷阱竊密

超扯！20歲少婦出門前「開火爐」燒死2幼子

美國防部長提名過關　支持確保台灣自衛能力

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

YouTuber玩槍流彈爆擊額頭！瞬間噴血無意識

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

更多熱門

相關新聞

部桃群聚染疫　13人病況曝光

部桃群聚染疫　13人病況曝光

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例，為案881之同住家人(案885)。目前累計部立桃園醫院群聚染疫累計13人。指揮中心表示，染疫的13人狀況穩定，其中90多歲男性的案881雖有肺炎，但尚不需要至加護病房治療，不過因為案881有牙痛，考慮到隔離期間，僅能採取臨時性處置方式。

邱淑媞列4大罪狀！陳時中回應了

邱淑媞列4大罪狀！陳時中回應了

華爾街日報：北京尋求美中高層會議緩和緊張

華爾街日報：北京尋求美中高層會議緩和緊張

快訊／再增1例本土！首名部桃患者「再1女兒確診」

快訊／再增1例本土！首名部桃患者「再1女兒確診」

獨／機車也「戴口罩」！自製快拆車牌「亂天眼」

獨／機車也「戴口罩」！自製快拆車牌「亂天眼」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情美國北美要聞拜登川普佛奇

讀者迴響

熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面