佛奇「掰了川普」超解脫！讚拜登：透明公開　批前朝不誠實害死人

▲佛奇為自己能在拜登的手下工作而感到開心。(圖/翻攝自推特/@CNNPolitics)

記者葉睿涵/編譯

隨著拜登的上任,一直因為說實話而被川普「邊緣化」的美國國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇承認,自己終於能在不擔心後果的情況下,放心談論科學。他也直批前總統川普在過去的一年中,由於缺乏坦誠的態度和隱藏新冠病毒大流行的事實,「很可能」導致會造成生命損失,因為這會耽誤尋求合理科學建議的時機。

據CNN報導,佛奇表示,川普政府在新冠大流行議題上的不誠實作風,「很可能」導致更多美國人喪命。他補充,「尤其是在情況幾乎可以說是危機的情況下,當你開始談論在醫學上和科學上毫無意義的事情時,那顯然不是有益的」。佛奇也指出,他不希望重提川普政府偏離科學的方式,因為他不希望在指出任何人的失敗,而「被人咬一口」。

The lack of candor and facts “likely did” cost lives last year, Dr. Fauci says.



“There’s no secret. We’ve had a lot of divisiveness, we’ve had facts that were very, very clear, that were questioned. People were not trusting what health officials were saying.” pic.twitter.com/naqYQhvgJK