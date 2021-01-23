華爾街日報：北京尋求「美中高層會議」緩和緊張

▲北京盼由外交高層與新任總統拜登的高階幕僚會晤。（圖／CFP）



文／中央社

華爾街日報披露，為改善美國前總統川普時代緊繃的美中關係，北京盼由外交高層與新任總統拜登的高階幕僚會晤，從貿易、氣候、疫情等議題彌合分歧，探究「拜習」峰會可行性。

報導指出，北京去年12月就有意派遣最高外交官員、中共中央政治局委員楊潔篪到華府。中國國家主席習近平祝賀拜登勝選後不久，中方即透過駐美大使崔天凱的書信和中間人管道做出這項提議。

北京打算由楊潔篪向華府傳遞一些有別於川普政府時期的訊息，當時美方視貿易為重中之重。如今，隨著拜登強調要因應氣候變遷與新型冠狀病毒大流行，楊潔篪也計劃聚焦於這些議題，並為習近平與拜登的峰會探水溫。

中方官員已透過私下管道探詢相關會晤的可能，但尚未正式向拜登國安團隊提出。一名知情人士指出，有鑑於目前兩國歧見很深、也擔心提議被打回票，中方對於和拜登政府打交道持審慎態度。

報導提到，美中關係緊張，不利中國專注疫後重建經濟，因此北京渴望兩國揮別不睦。對習近平而言，與美國總統恢復工作關係，是他國家主席第2任最後兩年、乃至準備進入空前第3任期的一大關鍵，美中關係處理不當，會讓他招致黨內批評。

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



中方打算提議雙方根據世界衛生組織（WHO）設定的準則，共同就疫苗認證協議合作，以驗證疫苗免疫證明；中方官員盼這項合作有助於讓提出接種證明的旅客更順利往來於兩國之間。北京還希望雙邊能討論共同向開發中國家供應疫苗。

而在白宮，一些無須經過國會人事審查的官員，已開始分類川普政府最近幾個月實施的抗中舉措，除了檢視哪些可持續實施，新政府團隊也正衡量相關政策，要對抗中國的南海主張，以及對澳洲等盟邦的經濟脅迫。拜登在競選期間已表明，貿易政策並非他的優先要務。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）中國事務專家杜大偉（David Dollar）曾在前總統歐巴馬治下的財政部擔任駐中國特使，他說，預料美中之間的對話會先從一個低於楊潔篪與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的層級展開，且須耗掉今年大部分時間才能讓兩國領袖會晤一事明朗化。

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