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社會 社會焦點 保障人權

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！　原來跟大家習慣的這動作有關

▲▼小吃攤。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）

▲在南投經營某小吃攤的潘姓女子，因店內播放了YT上有版權的音樂而吃上官司。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／南投報導

潘姓女子在南投市經營一間越南小吃店，期間她時常將手機連接店內電視，透過YOUTUBE網站播越南流行音樂，不料，一日某音樂公司員工來訪用餐時，恰巧聽到自家音樂被公開播放，遂直接蒐證提告闆娘侵權！潘女因此被依違反著作權法送辦，所幸後來雙方經調解且談妥賠償金後，音樂公司撤回告訴。

潘女為南投市新興里某越南小吃店負責人，平時為了增加店內氣氛，她都會利用手機開啟YOUTUBE網站，在取得喜歡的歌曲MV影音檔案後，透過藍芽裝置傳輸到上開小吃店之電視設備，供用餐顧客觀賞及視聽。

某音樂公司員工2020年6月30日下午到潘女的小吃店用餐時，發現到店內連續播放的3首越南歌曲（包括：Dung Di Anh can Em、Luat Cho Nguoi Ra Di 1、Giau Thi Co Khac）都是自家公司專屬授權的視聽著作，當場蒐證並報警！潘女因此被依「公開傳輸方法侵害他人著作財產權」罪嫌移送南投地檢偵辦，訊後被檢察官提起公訴。

潘女萬萬沒想到這樣做也構成侵權，嚇得趕緊與對方積極調解，所幸雙方談妥賠償後，音樂公司在南投地院一審前具狀撤告，由於「違反著作權法」屬告訴乃論，法官最後判決公訴不受理。

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