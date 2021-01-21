　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友不給愛愛！金門男怒上傳她自慰片恫嚇：看看自己的騷樣

男生,電腦,上班族,工作。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲鍾姓男子因不滿女友藉故避不見面，竟將女友自慰影片上傳至知名論壇及色情網。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者徐愷昕／新北報導

鍾姓男子因不滿女友潔西卡（化名）藉故避不見面，竟將2人性愛片上傳知名論壇及色情網，截圖後再傳訊女方，「妳逼我的」、「不過不知道妳的點擊率」、「讓妳看看自己的騷樣」等語，強硬逼她出來面對。案經潔西卡報警，鍾男被依強制未遂罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

住在金門的人夫鍾男育有3子，2019年間他多次邀約住在新北市中和區的女友見面，想與其發生關係，但遭對方以各種理由拒絕。對此，鍾男氣得將女友的自慰影片以及2人一起拍的性愛片（總計4支），上傳至台灣私密論壇及色情網，其中2支他還大膽以自己的名字命名。

影片上傳成功後，鍾男便截圖透過LINE傳送給潔西卡，並恫嚇她，「自己承擔，你逼我的」、「讓妳看看自己的騷樣」、「當我是妳男友最後一天」、「不過不知道妳的點擊率」等語，還於訊息中強調，「我只想跟妳好好做一次」、「自己去看看吧」等語，藉以脅迫潔西卡能與其會面並發生關係。潔西卡看完嚇得趕緊至土城分局報案，請求警方協助。

法庭上鍾男坦承錯誤；新北地院審理時認為，鍾男僅因希望能與女友發生性行為，竟不理性溝通，反而以脅迫方式逼迫、恐嚇，致女方心生畏懼，審結考量他無前科，且至今仍未與女方達成和解，最後依強制未遂罪判他拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

超商繳689萬投資比特幣！男遭詐討不回　撂人到代收公司撒冥紙

性騷女房仲！色男扯：前列腺遭切對女人無感…法官舉「太監」打臉

脅迫性交+拍片：不配合就報警！8少女嚇傻獻身…變態軍人下場曝

ET快訊
快訊／環太平洋大地震！印尼突發生7.0強震
快訊／轎車跨道「猛撞客運」　1男無生命跡象
快訊／7-11宣布！桃園「全門市禁止內用」
9成訂位取消！客人11字超暖喊話　廣德海鮮餐廳哭了：謝謝您
女嫁「心智7歲夫」2年沒性行為　婆婆淚求別離婚：他能做真男人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／無照男失控撞熊貓外送員機車…再撞檳榔攤　顧店女驚逃！

快訊／台東轎車跨道「猛撞客運」！車頭扭曲全毀　1男受困慘死

新北怪檢顏汝羽言行不當　遭檢評會送懲戒法院議處

惡司機飆罵老乘客！動作慢+口罩沒戴好譙2分鐘　國光客運：開除

女友不給愛愛！金門男怒上傳她自慰片恫嚇：看看自己的騷樣

就我家巷子常跳電！71歲陸戰老兵爬6米高電桿　撐2小時抗議台電

男嬰疑遭保母重摔「腦出血縫20針」　母淚崩：生日卻要出庭回憶

不是富二代！富王鴨肉小老闆背景曝　律師：會用原店名東山再起

傳播妹陪酒「扒走同行2千元」　監視器還拍到她手伸男客口袋

惡狼性侵3男童剛假釋又伸狼爪　「8歲童身心崩潰」共9人受害

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

快訊／無照男失控撞熊貓外送員機車…再撞檳榔攤　顧店女驚逃！

快訊／台東轎車跨道「猛撞客運」！車頭扭曲全毀　1男受困慘死

新北怪檢顏汝羽言行不當　遭檢評會送懲戒法院議處

惡司機飆罵老乘客！動作慢+口罩沒戴好譙2分鐘　國光客運：開除

女友不給愛愛！金門男怒上傳她自慰片恫嚇：看看自己的騷樣

就我家巷子常跳電！71歲陸戰老兵爬6米高電桿　撐2小時抗議台電

男嬰疑遭保母重摔「腦出血縫20針」　母淚崩：生日卻要出庭回憶

不是富二代！富王鴨肉小老闆背景曝　律師：會用原店名東山再起

傳播妹陪酒「扒走同行2千元」　監視器還拍到她手伸男客口袋

惡狼性侵3男童剛假釋又伸狼爪　「8歲童身心崩潰」共9人受害

快訊／無照男失控撞熊貓外送員機車…再撞檳榔攤　顧店女驚逃！

快訊／環太平洋大地震！印尼20:23突發生7.0強震　未海嘯警報

《驕女》仁美「割肉還父」斷絕關係！　慘遭親爸砍濺血

男友當兵劈腿！　女星開「隱藏資料夾」驚見滿滿淫照…結局超傻眼

新壽得標高雄地上權案　舊市立總圖到手！

快訊／台東轎車跨道「猛撞客運」！車頭扭曲全毀　1男受困慘死

炒匯「8大糧商」抓到了！央行：違規外銀最重可處撤照停業

低劑量電腦斷層掃描　早期發現為肺癌篩檢把關　

藍委提案凍結海軍百萬伙食費　國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

理財周刊／疫情與行情

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

2男1女跑成大公園玩3P　深夜瘋狂合體

淡水少年削臉保命手術取消！醫：要有心理準備

女住院與男病友啪3次！台大判賠結果出爐　

唐吉訶德Day3凌晨人潮暴減　5分鐘結完帳

即／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡

水晶蝦大王榨乾植物人老爸3千萬　找黑道逼親姊讓出豪宅

即／實踐大學台北校區　25歲女墜樓

包偉銘子車禍遭求償1500萬元　二審結果出爐

屏東屁孩羞辱街友　校方回應了

SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

即／女移工躲廁所產嬰！雇主嚇壞　胎兒送醫不治

富王鴨肉小老闆背景曝　會用原店名東山再起

更多熱門

相關新聞

689萬投資比特幣！男遭詐火大撂人撒冥紙

689萬投資比特幣！男遭詐火大撂人撒冥紙

陳姓男子與鄭姓男友人2019年間一起投資比特幣，期間總計支出689萬元，事後陳男因覺得遭詐騙，遂立即報警處理，並於同年底多次至代收款公司要求退費，但卻被代收公司以「款項已撥付給客戶」為由拒絕。氣得陳男一日趕緊攜帶一大袋冥紙，至該公司門口狂撒。案經代收公司員工報警，陳男與鄭男被依恐嚇危害安全罪各處拘役40日及50日。

求加薪失敗　員工恐嚇老闆：等死吧

求加薪失敗　員工恐嚇老闆：等死吧

跟風恐嚇小燈泡媽：還2個可以砍「拿去做燈籠」

跟風恐嚇小燈泡媽：還2個可以砍「拿去做燈籠」

運將辱警廣「幹話王」嗆撞主持人「重傷就好」

運將辱警廣「幹話王」嗆撞主持人「重傷就好」

高雄惡男強佔女友車　見追討亮槍甩巴掌

高雄惡男強佔女友車　見追討亮槍甩巴掌

關鍵字：

論壇色情網騷樣恐嚇你逼我的金門男

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

郭書瑤流產痛哭！

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

更多

最夯影音

更多
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面