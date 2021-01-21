女友不給愛愛！金門男怒上傳她自慰片恫嚇：看看自己的騷樣

▲鍾姓男子因不滿女友藉故避不見面，竟將女友自慰影片上傳至知名論壇及色情網。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者徐愷昕／新北報導

鍾姓男子因不滿女友潔西卡（化名）藉故避不見面，竟將2人性愛片上傳知名論壇及色情網，截圖後再傳訊女方，「妳逼我的」、「不過不知道妳的點擊率」、「讓妳看看自己的騷樣」等語，強硬逼她出來面對。案經潔西卡報警，鍾男被依強制未遂罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

住在金門的人夫鍾男育有3子，2019年間他多次邀約住在新北市中和區的女友見面，想與其發生關係，但遭對方以各種理由拒絕。對此，鍾男氣得將女友的自慰影片以及2人一起拍的性愛片（總計4支），上傳至台灣私密論壇及色情網，其中2支他還大膽以自己的名字命名。

影片上傳成功後，鍾男便截圖透過LINE傳送給潔西卡，並恫嚇她，「自己承擔，你逼我的」、「讓妳看看自己的騷樣」、「當我是妳男友最後一天」、「不過不知道妳的點擊率」等語，還於訊息中強調，「我只想跟妳好好做一次」、「自己去看看吧」等語，藉以脅迫潔西卡能與其會面並發生關係。潔西卡看完嚇得趕緊至土城分局報案，請求警方協助。

法庭上鍾男坦承錯誤；新北地院審理時認為，鍾男僅因希望能與女友發生性行為，竟不理性溝通，反而以脅迫方式逼迫、恐嚇，致女方心生畏懼，審結考量他無前科，且至今仍未與女方達成和解，最後依強制未遂罪判他拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

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