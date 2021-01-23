客人掉錢包…超商店員4600元全偷裝沒事！「火燒證件滅跡」代價曝

▲蔡姓超商店員得知店內有撿到客人皮夾，竟偷偷將裡頭現金及禮券占為己有。（示意圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／南投報導

便利超商蔡姓男員工得知店內有同事撿到客人遺失的錢包，竟趁自己值班時偷偷將該皮夾攜入員工辦公室內，將裡頭的現金4000元及全聯600元禮券占為己有，並把其他證件燒毀。案經皮夾主人莊姓男子報警，案情因而曝光，蔡男最後被依業務侵占罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年。可上訴。

23歲蔡男受雇於南投縣魚池鄉某超商，負責結帳、收款、整理商品、保管遺失物品等業務，他2020年3月4日上班時，因得知昨日陳姓同事有撿到客人皮夾，且放置於櫃台下方，竟興起貪念，偷偷將皮夾移放至收銀檯左下方的櫃子，同日下午進2點許，再趁四下無人之際以物品遮擋的方式，把皮夾攜入員工辦公室，拿出裡頭的4000元現金及3張全聯200元禮券侵占入己，後續為了掩飾犯行，又將其他證件等物品燒毀。

案經遺失皮夾的莊男報案，警方經調閱超商監視器畫面後，蔡男犯行隨之曝光。法庭上，撿到皮夾的陳姓店員表示，她3日撿到遺失物時本來打算待晚間警方巡邏經過時，交由警方處理，但因故遺忘，完全不知情後來皮夾遭蔡男拿走。

南投地院審理時認為，蔡男正值青壯，竟利用自己超商店員身分不思合法賺取財物，致莊男損失4600元，行為實在不可取，但考量他犯後坦承犯行、態度尚可，且目前已與莊男達成和解並賠償完畢，審結依業務侵占罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，另予以緩刑2年機會，並應向公庫支付3萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►滑手機發現男友「網銀沒登出」 她4天偷轉出18萬…貪心結果曝



►義大跨年之旅 女兒轉頭看見爸…牽的不是媽！「愛愛足跡」噴4國

►女友不給愛愛！金門男怒上傳她自慰片恫嚇：看看自己的騷樣