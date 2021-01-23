酒駕逆向遭警攔…怕惹事「冒哥哥身分」做筆錄！嘉義男亂騙下場曝

▲賴姓男子酒駕逆向騎車遭警攔查，當下他為了掩飾自己身分，竟冒用哥哥名義應訊。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／嘉義報導

賴姓男子一日晚間飲酒結束騎車返家途中，在一路口因逆向遭警攔查，當下他為了掩飾身分，遂冒用哥哥的名字接受酒測及筆錄。事件曝光後，賴男除了酒駕上路遭處有期徒刑5月之外，又被依偽造文書罪判處有期徒刑4月，合併應執行7月，得易科罰金21萬元。全案仍可上訴。

嘉義賴男2015年8月5日晚間10時許，在友人住處飲酒後騎車返家，途中行經民雄鄉一道路上時因逆向遭警攔查。警方發現賴男全身酒氣，遂對他進行酒測，測出酒測值0.35毫克，明顯超標，立即將他帶回派出所。

賴男發現事態不對，為了掩飾自己身分，竟異想天開冒用哥哥的名義接受警詢，除了在交通違規舉發單上簽名外，還於筆錄上蓋了6枚指印，且案發隔（6）日遭移送嘉義地檢署訊問時，他仍故作鎮定繼續騙，在緩起訴處分資料書上簽名蓋章。事件曝光後，檢方認為他為了逃避刑責冒名應訊，行為已侵害他人法法益，依法提起公訴。

法庭上賴男坦承犯行；嘉義地院審理時認為，賴男明知酒駕具高度危險性，還漠視自己及公眾安全騎車上路，後續又冒用哥哥名義應訊，經查總計簽名18次、蓋了26枚指印及2枚掌印，上開犯罪動機及手段足以損害警察機關對於刑事案件、交通違規事件舉發的正確性及被害人（賴哥），但考量他犯後坦承犯行，態度尚可，審結酒駕部分依法判處有期徒刑5月；另偽造私文書罪則判處4月，合併應執行7月，得易科罰金21萬元。可上訴。

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