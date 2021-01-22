獨闖廢棄遊樂園！他拍下「摩天輪驚悚自轉」...百萬人嚇曝恐怖傳說

▲不少人喜歡到廢墟探險。（示意圖／記者周宸亘攝）



實習記者周依儒／綜合報導

許多遊樂園、醫院等大型地點在關閉後並未立即拆除，經常原封不動放置在原地成為廢墟，也讓不少熱愛冒險、膽大的人喜歡到廢棄遊樂園、醫院等地探險，尋求刺激，不過也因此常傳出相關的都市傳說。日前日本一名網友就到滋賀縣已關閉36年的廢氣遊樂園「甲賀ファミリーランド（甲賀Family Land）」探險，甚至拍下一段驚悚影片，吸引逾百萬名網友觀看，紛紛猜測其背後恐怖的傳說。

日本網友「鬼束7段」所PO出的影片中可以看到，廢棄遊樂園中的所有遊樂設施都已經停止運轉又長滿青苔、破損不堪，且設施之一摩天輪理應靜止不動，但該摩天輪卻會自行慢慢的轉動，甚至還發出「嘎！嘎！嘎！」的奇怪聲響，讓人聽了不禁毛骨悚然。

▲廢棄遊樂園中的摩天輪竟然會自己轉，成為當地的都市傳說 。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）



影片PO出後瞬間吸引逾百萬名網友觀看，網友紛紛表示「超可怕」、「都市傳說是真的」、「誰在操控啊」、「半夜看到真的會尿褲子」等等。不過也有不少網友表示，摩天輪會自行轉動應該是風吹動，因為摩天輪已經極為老舊，只要有一定的風力就可以吹動讓它慢慢旋轉，而會發出聲音則是因為年久失修，螺絲鬆落導致零件摩擦。

據了解，甲賀Family Land在1970年代開幕，為當時滋賀縣面積最大的遊樂園，在開幕初期人氣大爆，吸引許多民眾，不過在後期因為交通不便導致業績下滑，因此倒閉，更在閉園後拉上封鎖線禁止民眾進入，更替該遊樂園增添一絲詭譎。