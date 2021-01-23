高雄小黃路口左轉沒禮讓！21歲騎士秒撞車屁股…機車阿婆經過慘摔

▲▼高雄市23日凌晨2時許發生一起車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市新興區六合路與民族路口23日凌晨2時許發生一起車禍！警方獲報到場發現，是一輛小黃左轉時沒有禮讓機車騎士，雙方當場發生碰撞，此時一名阿嬤騎機車經過，沒有注意到路況，擦撞到倒地的監視器桿，這起事故一共釀成3傷，所幸均無大礙。

新興分局中正所於23日凌晨2時許接獲報案，新興區六合路與民族路口有車禍，警網立即前往現場交管，並將受傷騎士送大同醫院。

經初步調查，67歲沈男駕駛計程車於民族路左轉六合路時，未禮讓直行民族路南往北的21歲李姓騎士，導致騎士煞車不及撞上計程車右後方，而沈男受驚偏移又撞毀警察局所設置監視器桿，造成監視器毀損。

不久後又一名騎乘輕機車的69歲吳女行駛六合路上未注意車前路況，不慎擦撞倒地之監視器桿，其中李男雙腳受傷送大同醫院、吳女左腳挫傷送聖功醫院。三方駕駛人及騎士皆無酒駕，現場由交通分隊測繪處理，詳細事故原因仍待後續交通事故鑑定。

新興分局呼籲用路人，要有良好的道路安全觀念，並且一定要遵守交通規則。此外，民眾行經交通事故現場，應更小心注意行車安全，放慢速度注意路況，並聽從警察人員指揮疏導，避免再次發生事故。本分局除執法外，也將持續宣導道路安全教育，建立用路人良好的交通安全觀念，保護自己，也保護他人，以提升其行車安全。