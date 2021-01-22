黃捷認了「一直在調適」　放低姿態懇求鳳山人：陪我度過這個難關

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者曾筠淇／綜合報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票將於2月6日登場，她強調要以議會問政和地方服務上的成績來面對此次罷免案，也希望支持她的市民能出來投不同意票。黃捷日前說道，只要與「進步」有關，她都很積極參與，以盼發揮正向影響力；面對此次挑戰，希望支持她的朋友能夠站出來，「陪我度過這個難關！」

高雄市鳳山區無黨籍市議員黃捷的罷免投票將於2月6日舉行，隨著時間逼近，罷捷總部不斷有動作。黃捷日前接受《放言》獨家採訪時提到，起初罷免案成立時確實很意外，自己真的「有點太輕敵了」，只不過政治人物本來就會接受到各方人士的看法，所以她一直都在調適，並適時割捨不重要的評價，讓自己變得更成熟。

黃捷表示，不論是國內、外，或是鳳山、高雄，只要與人權、進步價值有關，她一向積極參與，即便自己只是地方議員，仍盡力發揮正向影響力，希望能讓更多人一起進步，這2年內「我其實蠻問心無愧」，每天張開眼就是想著有什麼事可以更努力、可以做得更好，「往前走就對了！」

▲黃捷日前曾對王浩宇被罷免一事發表看法。（圖／記者吳世龍攝）

面對罷免案，黃捷坦言之所以會讓人想罷免她，無非是認為自己沒資格服務鳳山區的民眾，也就是自己的表現可能還有不足的地方，「我就更要用議會表現」來迎戰，至於選舉操作，她並沒有放心力在那上面。

黃捷上（12）月接受《ETtoday新聞雲》訪問時也表示，這場選舉會正面對決，希望支持者可以站出來投不同意票，為她的政治生涯打成績；黃捷雖對罷免投票有些緊張，但對自己的努力問心無愧，適不適任就交由鳳山市民打分數，「會承擔這次的考驗」，但還是希望有更多戰友能「再次與我並肩一起作戰，陪我度過這個難關！」