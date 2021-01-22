列台灣近期3大外交成就　蔡英文讚揚蕭美琴「成為了世界的焦點」

▲蔡英文22日列出近期台灣外交3成就。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

駐美代表蕭美琴受「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，出席美國總統就職大典，然而藍綠卻對「是否為42年來首位收到JCCIC邀請的駐美代表」一事，爭論不休。總統蔡英文22日晚間在臉書表示，當外交人員遠處國外，積極把握每一個為台灣發聲的機會，身在國內的我們，更應該團結彼此，互相協助。

「感謝所有在第一線為台灣打拚的外交人員，創造豐碩的外交成果！」蔡英文寫道，一個國家可以不斷往前進，是因為所有的政府同仁，都在各自的崗位上克盡職責，全力以赴。這幾天，不僅看到辛苦的防疫人員，在第一線和疫情拚搏，在外交的最前線，外交人員也積極進取，為台灣拚出了國際能見度。

接著，蔡英文指出，外交部長吳釗燮正以總統特使的身分，參加友邦帛琉新任總統的就職典禮，而前陣子她也和帛琉總統當選人惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）視訊通話，表達了和帛琉一起挺過疫情的信心。

談到蕭美琴，蔡英文讚揚，蕭美琴不只代表政府出席美國新任總統的就職典禮，更被《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）選入2021年八位值得關注的重要人士，「來自台灣的外交代表，成為了世界的焦點」。

「歐盟的朋友也持續展現挺台力道！」蔡英文也表示，這2天，歐洲議會接連通過「共同外交暨安全政策」年度執行報告、「共同安全暨防禦政策」年度執行報告、「連結性及歐亞關係」報告等三項決議，其中，和台灣相關的內容大幅增加，這是友台的具體表現。

蔡英文強調，橫跨大洋洲、美洲、歐洲三個區域，不約而同傳回了好消息，這是所有外交人員，不分幕前幕後長期耕耘的結果，「也讓我們對於台灣走向世界，有了更大的信心」。當外交人員遠處國外，積極把握每一個為台灣發聲的機會，身在國內，更應該團結彼此，互相協助。「台灣，一定可以度過挑戰，持續發光發熱！」