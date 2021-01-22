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75架同步起飛　蔡英文宣布：嘉義將成無人機發展重鎮

▲▼蔡英文總統視察「中科院民雄航太園區」、「無人機AI創新應用研發中心」，觀看無人機同步起飛啟動儀式。（圖／總統府提供）

▲蔡英文總統視察「中科院民雄航太園區」、「無人機AI創新應用研發中心」。（圖／總統府提供）

政治中心／台北報導

總統蔡英文22日南下視察「中科院民雄航太園區」、「無人機AI創新應用研發中心」，現場觀看75架無人機一同起飛的啟動儀式，她表示，在中科院和民間廠商技術互相整合及創新下，嘉義縣將會成為全國發展無人機最完整的一個聚落。

中科院將在嘉義民雄設立航太園區，推動「無人機研發測試驗證中心」，透過中央的資源挹注，國家級的技術實力，再加上嘉義優良的環境，擬打造國際級的無人機試驗場域；而同時嘉義縣也配合規畫，在朴子市建構「無人機AI創新應用研發中心」，透過政府資源和民間廠商的整合，完整發展無人機產業聚落。

▲▼蔡英文總統視察「中科院民雄航太園區」、「無人機AI創新應用研發中心」，觀看無人機同步起飛啟動儀式。（圖／總統府提供）

▲蔡英文總統視察「中科院民雄航太園區」、「無人機AI創新應用研發中心」，觀看無人機同步起飛啟動儀式。（圖／總統府提供）

蔡英文今天前往視察時表示，這幾年，在落實國防自主、發展國防產業的過程中，中科院扮演了非常關鍵的角色，中科院的研發成果，也進一步帶動航太產業的興旺，像是去年「Made in Taiwan」成功首飛的新式高教機，就驗證了台灣的國機國造，從研發到製造，都具有國際級實力，而且在研發製造的過程中，也見證訂單留在本土的產業鏈，連帶創造了新的工作機會，及培育新一代的航太人才。

蔡英文接著點出中科院接下來的重要任務，就是加速研製無人機。她強調，不論是軍用還是商用，無人機都已經展現出巨大的發展潛力，台灣一定不能落後。她肯定中科院及嘉義縣政府的「超前部署」，透過官民技術合作，吸引人才進駐，期待從產業跟學術機構合作，從研發製造到驗證，嘉義將會成為全國無人機發展最完整的一個聚落。

蔡英文說，嘉義縣長期以來支援台灣的糧食生產，讓大家沒有後顧之憂，現在非常高興看到嘉義縣有一個新的發展，讓未來世代的重要產業，在嘉義落腳、生根及發展，這是對嘉義鄉親最大的回報。希望嘉義鄉親及年輕世代，都能在嘉義縣找到更好的工作，發揮才能，讓嘉義縣在台灣產業發展上扮演關鍵角色。

蔡英文也在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、王美惠、吳玉琴，及國家中山科學研究院院長張忠誠的陪同下，在「無人機AI創新應用研發中心」參觀台灣製造的無人機展示，並觀看75架無人機一同起飛的啟動儀式。

▼中科院將在嘉義民雄設立航太園區，研發製造軍用商用無人機，並推動「無人機研發測試驗證中心」。（圖／總統府提供）▲▼蔡英文總統視察「中科院民雄航太園區」、「無人機AI創新應用研發中心」，觀看無人機同步起飛啟動儀式。（圖／總統府提供）

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