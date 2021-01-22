蔡英文指示「守黃捷」　藍委直言邏輯很奇怪...曝背後關鍵原因

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者洪靖宜攝）

記者邱茀濱／綜合報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案在即，民進黨主席蔡英文在中常會上表示要守住黃捷。對此，國民黨立委賴士葆今（22）日在臉書直言，這個力挺邏輯很奇怪，並分析背後原因。

賴士葆指出，蔡英文下令要力挺黃捷，不能讓罷免案成功，但她並非民進黨員，這個力挺的邏輯很奇怪，「沒有說出來的理由就是黃捷的政治立場是站在韓國瑜對立面，所以就是與民進黨站在同一陣線的同路人。」

賴士葆續指，上次韓國瑜被罷免，蔡政府動用整個「國家機器」，包含法務部、教育部、國防部、交通部、內政部、中選會等全部出動，無視違反《選罷法》和《公務人員中立法》，黨政軍鋪天蓋地的發動罷免韓國瑜，但政府機關帶頭做違法的事情太多，大家也就習以為常了。

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



賴士葆表示，反觀民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，民進黨發言人隨即表達遺憾，並指責國民黨從主席、藍營黨團到黃復興黨部皆明顯介入動員，造成對立非台灣之福，也非多人民所樂見，因此質疑「怎麼現在要自打嘴巴做相同的事情，要不要表達歉意把那些話收回去？」

事實上，民進黨主席、總統蔡英文20日在民進黨中常會關切罷免案，並表明「面對罷免要有態度」；而導演吳念真在黃捷1月19日生日當天也參與錄製祝福及鼓勵的話，相挺及鼓勵她挺過難關。

面對許多人的關切，黃捷也透過影片表達感謝，她說，兩年多的議員職務無愧於心，呼籲選民投下「不同意罷免」票，並允諾全力以赴續為鳳山建設發展努力。

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