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疫情擴大...民進黨成立群組「守黃捷」　國民黨：請反思民意

▲▼吳子嘉認為，黃捷在罷免案中存活機率很低。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）

▲無黨籍議員黃捷。（圖／翻攝自黃捷高雄市議員臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨近日大動作力挺高雄市議員黃捷，更進一步成立工作群組研擬罷免案攻防，引起政壇關注。不過，年僅26歲、被封為國民黨最美發言人的洪于茜怒批，在疫情嚴峻時刻，民進黨竟在意「罷免危機」大過「防疫危機」，呼籲民進黨反思民意。

總統蔡英文本週三以民進黨主席的身份，在中常會上指示要守住「黃捷罷免案」，不能向過去一樣坐視不管。民進黨發言人周江杰在會後記者會上公開表示，民進黨對罷捷案的態度就是積極配合、全力相挺。

不僅如此，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟也在20日透露，民進黨中央和地方已成立一個工作群組，裡面的成員除了他自己之外，還包括立委許智傑和中央黨部幹部，將與黃捷研議後續相關行動。

對於民進黨大動作力挺黃捷，國民黨主席江啟臣日前受訪表示，這令人感到遺憾、失望，蔡英文應該要說，「要守住的是防疫這一局，怎麼會是黃捷這一局呢？」

江啟臣表示，疫情升溫，現在政府要大力把資源放在防疫，蔡英文卻用政黨、國家資源介入罷免，相當不恰當，「不希望看到蔡政府說挺醫護，最後只是換個大頭貼」，政府應有更具體有效的防疫作為，這才是國人認為政府要先做的事情。

此外，江啟臣也抨擊，民進黨說罷王案是政黨介入的結果，結果現在率先說民進黨要守住這局，「更何況黃捷不是民進黨員，實在是搞不清楚民進黨標準在哪？」

洪于茜則批評，在疫情嚴峻時刻，民進黨竟在意「罷免危機」竟大過「防疫危機」。

洪于茜指出，過去民進黨說罷免是人民權利，如今又說國民黨的罷免是一種報復性的行為，實質上凸顯的只是，民進黨在桃園市議員王浩宇罷免案上，自始自終沒有看見中壢人的憤怒，罷免案通過後，更沒有反思民意。

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