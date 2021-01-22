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社會 社會焦點 保障人權

停車場繳費機「多一隻天眼」　製偽卡撈千萬...狂刷蘋果精品

記者邱中岳／台北報導

刑事局警方掌握情資，有一對鴛鴦大盜在停車場繳費機偷裝設側錄裝備，取得卡號等資料後製成偽卡，再到各大百貨公司消費，被害人高達數百人，損失金額高達上千萬元。

警方調查，46歲的廖姓男子與38歲的溫姓女子，專門挑選配合銀行信用卡繳費的停車場，在繳費機用泡棉、膠帶裝設錄影機，伺機偷錄對方卡號以及安全碼。

▲▼刑事局發現1對鴛鴦大盜在停車場繳費機裝側錄器，錄下信用卡號盜刷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局發現1對鴛鴦大盜在停車場繳費機裝側錄器，錄下信用卡號盜刷。（圖／記者邱中岳翻攝）

得手後製成偽卡，再拿到百貨公司盜刷蘋果電腦商品以及珠寶金飾等高價商品，最後變賣獲利，初步估計共上百人遭盜錄，損失金額約上千萬元，但2人賤賣盜刷品獲利約5百萬元，警方在19日於台北市逮捕2人，訊後依法將2人送辦。

警方指出，信用卡盜錄設備，係由溫姓女子從國外網站購買，再由廖姓男友變裝前往裝設，廖嫌在安裝盜錄設備時，還刻意繞路、避開監視器，或者改搭捷運躲避監視器追查。

▲▼刑事局發現1對鴛鴦大盜在停車場繳費機裝側錄器，錄下信用卡號盜刷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鴛鴦大盜錄下被害人信用卡，在製作偽卡盜刷珠寶金飾。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，信用卡盜刷集團利用此種新型態側錄方式，竟利用被害人於使用銀行停車優惠至停車場繳費機過卡時隨即側錄，造成被害人在渾然不覺的情形下交付了信用卡內碼，並製成偽卡盜刷消費，財產損失重大。

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