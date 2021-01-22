金門、馬祖「姊妹市」力挺！鄭文燦感動喊話：會繼續收治離島居民

記者沈繼昌／桃園報導

部立桃園醫院群聚案至今已有10名醫護及相關人士確診，澎湖、雲林、苗栗也分別發布「避桃令」，而金門縣府表示，感謝桃園市府協助在桃園的金門鄉親有防疫旅館可住。對此，桃園市長鄭文燦表示，非常感謝金門、馬祖的相挺，未來也會繼續把離島居民收治在防疫旅館。

▲鄭文燦回應，謝謝姊妹市相挺。（圖／記者沈繼昌攝）

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其中，金門縣長楊鎮浯指出，「桃園為國門第一線，承擔更大的防疫責任與風險；小三通客運未暫停前，金門也是防疫第一線，面對疫情的各項挑戰，鎮浯感同身受。去年二月，鄉親在台居家檢疫找不到防疫旅館，桃園市府團隊伸出援手，協助提供防疫旅館給返國的金門鄉親，至今仍繼續協助，鎮浯由衷感激！」而楊鎮浯也特別標註要桃園加油、醫護及防疫人員加油、金門相挺。

▲金門相挺桃園。（圖／翻攝臉書）

對此，鄭文燦表示，「我有看到馬祖縣長劉增應、金門縣長楊鎮浯的發文，這兩縣市都是我們的姊妹縣市，這兩個縣市第一時間就發表支持桃園，我很感謝，防疫是一體的，現在離島居民回到台灣，不能搭乘國內線，回國必須隔離14天，我們第一時間就決定防疫旅館要讓離島居民可以申請進住，而且是由我們主動轉介，不會因為這些言論改變我們的決定，我們還是會讓離島居民住在我們的防疫旅館，這政策不會改變。」