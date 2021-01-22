為愛朗讀　屏東文學館「島嶼南方的情人」情詩展

▲屏東縣政府自即日起在總圖四樓屏東文學館推出「島嶼南方的情人」情詩展 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府自即日起在總圖四樓屏東文學館推出「島嶼南方的情人」情詩展，展出10位屏東詩人的作品，以愛情、親情、友情及家鄉之愛等主題，呈現詩人對島嶼南方的愛戀，除了平面詩展外，民眾還可透過手機掃描QRcode聽到詩人的聲音，或者現場參與書寫，一同感受文字的溫度。

文化處表示，屏東縣立圖書館總館四樓定位為屏東文學館，成為屏東文學的凝聚點，這次推出「島嶼南方的情人」情詩展，主要集結路衛、曾貴海、李敏勇、利玉芳、涂耀昌、梁明輝、郭漢辰、傅怡禎、黃明峯、陳雋弘等屏東10位詩人的作品，涵蓋老中青三代，有國語、台語及客語等語言，呈現多樣的詩風貌。

另外，文化處也首次延伸詩展的空間，除了總圖四樓為主展場外，在一樓的春若咖啡館、勝利星村的獨立書店永勝5號，都有情詩展的相關活動，永勝5號並有「島嶼南方的情人」主題書展及戳章收集，讓民眾更容易親近詩。

文化處表示，屏東縣自1920年代起，即由前輩詩人楊華等人揭開序幕，直至1950年代開始有新一代的詩人曾貴海、李敏勇等人接棒拓展，21世紀初，在大武山文學獎的鼓勵下，屏東詩更是逐漸繁花茂盛，從山海家鄉到個人情感的描繪，均留下了許多膾炙人口的作品，在這次的情詩展中，民眾可近距離看到不一樣的屏東詩風景。

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