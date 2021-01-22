小貨車違規併排臨停…害女騎士撞大貨車喪命！2駕駛目擊竟肇逃





▲楊女違規併排停車，造成後方女騎士換車道時，不慎與大貨車碰撞，傷重身亡。（示意圖，與本案無關／記者陳崑福翻攝）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東市區2019年3月21日發生一起死亡車禍，事發當時楊姓女子違規併排停放小貨車，擋住慢車道，造成後方一名陳姓女騎士與李男駕駛的大貨車發生碰撞，陳女當場倒地，傷重不治。然而，楊女、李男於車禍發生後，還肇事逃逸。對此，屏東地院日前依過失致死罪，各判楊女、李男6月刑期，得易科罰金18萬，另依肇逃致人於死罪，再各判2人6月刑期，可上訴。

判決指出，楊女當時駕駛小貨車，沿屏東市勝利東路由東往西方向行駛，打算臨時停車，卻未注意是否有妨礙他人車道不得停車等狀況，直接違規併排停車，因而擋住慢車道。陳女騎車見前方慢車道遭佔據後，遂往左偏行駛快車道，不料，此時李男駕駛的大貨車剛好經過，造成陳女夾在2車中間，最後不慎與大客車右前側發生碰撞，陳女當場人車倒地，受有腹壁開放性傷口、左側肩膀擦傷、創傷性氣胸及血胸，送醫搶救後傷重不治。

誇張的是，楊女、李男明知車禍發生，且陳女傷勢嚴重，卻未留現場協助救護，或向警方留下個人身分資料，基於肇事逃逸犯意，駕車離去，事後警方循線查獲2人，全案才因此曝光。

對此，楊女、李男坦承不諱，法官勘驗相關事證，確認2人犯行，另審酌2人態度非差，但尚未與被害者家屬達成和解賠償等情狀，最終依過失致死罪，各判楊女、李男6月刑期，得易科罰金18萬，另依肇逃致人於死罪，再各判2人6月刑期，全案仍可上訴。

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