馬文君酸「門都沒有」遭蕭美琴照片打臉　蘇貞昌批：見不得台灣好

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者黃國霖攝）



記者林銘翰／桃園報導

美國新任總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於美東時間20日正式就職，駐美代表蕭美琴首度受邀出席就職典禮，國民黨立委馬文君日前質疑台灣無法取得邀請函出席是「門都沒有」，引發網友狂酸「打的臉好腫」。對此，行政院長蘇貞昌22日表示，蕭美琴用一張照片，就把這些酸言酸語、假訊息、見不得台灣好的話語打回去。

衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，稍早傳出有疫調人員出現症狀隔離，桃園市衛生局還為此大動作消毒。對此，蘇貞昌臨時新增公開行程，22日中午出席「桃園市防疫醫院聯防會議」，表示自己就是特別來加油打氣。

有關馬文君日前酸蕭美琴「門都沒有」一事，蘇貞昌在會前受訪時表示，蕭美琴用一張照片，就把這些酸言酸語、假訊息、見不得台灣好的話語打回去，蕭美琴受到「美國就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）的正式邀請，打破40幾年來台灣一直努力，而沒有辦法做到的事。

蘇貞昌強調，在總統蔡英文的領導下，台美關係大大進展，整個外交團隊在第一線努力，也是國人同胞一起努力做出的好成績，才會更加受到台美之間大家的重視。

同時，蘇貞昌也說，美國政府的新團隊也非常重視，因此正式邀請蕭美琴代表台灣參加盛典，這也是台灣人多少年來希望有的突破，也是台灣努力得到的成果，希望大家珍惜，同時要繼續努力，台灣才會越來越有利。

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