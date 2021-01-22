美式賣場開賣皇家認證洗碗精！CP值太驚人　網友暴動求代購

▲歐洲知名洗碗精品牌「FAIRY高效純淨洗潔精」在美式賣場開賣啦。（圖／網友提供，請勿翻攝）



消費中心／綜合報導

近日臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上瘋傳一則消息讓網友們討論熱度瞬間飆升， 原來是有「英國皇家認證」的歐洲知名洗碗精品牌「FAIRY高效純淨洗潔精」在美式賣場開賣啦！時常獨家販售歐美熱銷品牌的知名會員制美式賣場，每每有新品進駐都會帶起一陣風潮，生活日用品更是討論度居高不下，本次出現在美式賣場架上的FAIRY高效純淨洗潔精，就被網友籲為「史上最好洗的洗碗精」。美式賣場獨家販售625ML6入組只要399元，超值價格讓網友暴動「CP值太驚人」、「好用，不咬手，只要一點點就洗得超乾淨」、「竟然有賣這牌，我要去買」。

▲▼近日臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上瘋傳一則消息讓網友們討論熱度瞬間飆升。（圖／擷取自FB《好市多商品經驗老實說》）



洗碗最怕三件事，洗不乾淨、傷手、有怪味。畢竟料理百百種，有時油炸有時煎魚有時滷肉，如果洗碗精去汙力不夠的話總要來回刷個好幾次，洗到沒力摸起來還是有點油油的超崩潰，FAIRY高效純淨洗潔精主打深層去油污、超強起泡力，只要一點點就可以把全家人油膩膩的碗盤洗得一乾二凈，洗完簡單一沖就能帶走泡沫，好沖洗的特性讓人不擔心殘留在碗盤上。

▲FAIRY高效純淨洗潔精主打深層去油污、超強起泡力，只要一點點就可以把全家人油膩膩的碗盤洗得一乾二凈。（圖／資料照）

經常開伙的家庭，每天要清潔的碗盤數量不容小覷，長時間接觸洗碗精，不知不覺富貴手就會出來say hello，傷手也傷心，FAIRY高效純淨洗潔精的溫和配方連敏感肌也適用，更獲肌膚健康聯盟認可，溫和不傷手，讓受敏感肌所苦的人也能安心使用。

除了洗得乾淨、不會傷手之外，最讓人在意的就是洗碗精有刺鼻的化學味、碗盤上殘留怪味，有網友表示自己曾買過一些洗碗精，洗完之後家裡的碗盤都是「蟑螂味」或「抹布味」，讓全家人超難接受、敬而遠之。FAIRY高效純淨洗潔精強調「雙重零添加」，零色素、零香精的配方讓碗盤清洗過後就像「回歸真我」，告別各種奇怪異味。

▲FAIRY高效純淨洗潔精強調「雙重零添加」，零色素、零香精配方讓碗盤告別各種奇怪異味。（圖／網友提供，請勿翻攝）

眾多網友的現身說法都令人超心動，FAIRY洗碗精外包裝標示他是歐洲銷售No. 1的品牌，家家戶戶都能看見它的身影，消息一出，許多曾在歐洲留學、旅居過的網友都跳出來大讚「身邊歐洲朋友真的都用這款」。更威的是，FAIRY高效純淨洗潔精可是經過英國皇室一整套完善篩選過程，才獲得皇室認證協會推薦的「皇室御用」洗碗精，口碑固然可信，不過只要是「皇家認證」的產品，就代表了對品質的最高要求。難怪網友們紛紛推薦「真的好用沒話說、CP值超高，這價格可以搬好幾組囤貨了」、「內湖店還有嗎？我馬上去買！」

▲美式賣場獨家販售625ML6入組只要399元，超值價格讓網友暴動「CP值太驚人」。（圖／網友提供，請勿翻攝）