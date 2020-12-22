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爸媽預備！美式賣場尿布特價來囉！12/25起連續10天狂折140元

▲▼美式賣場,尿布,幫寶適,低價,COSTCO,好市多。（圖／幫寶適提供）

▲12/25～1/3幫寶適一級幫黏貼式紙尿褲推出限期超低折扣。（圖／網友提供，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

美式賣場不定時會推出各種好物優惠，有寶寶的家裡最常關注各式吸睛的育兒物品，其中消耗量大的紙尿褲優惠檔期更是父母關切的必要資訊。就在聖誕節這天，家中有寶寶及幼童的爸媽快化身聖誕老公公，用最優惠的價格進場為家中小孩扛一波幫寶適紙尿褲囉。固定更新美式賣場優惠資訊的網友發現，12/25～1/3幫寶適一級幫黏貼式紙尿褲推出限期超低折扣，購買單箱尿布可折140並且無限購箱數。在幫寶適推出超低優惠時，每每都會湧入準備囤貨的爸媽，加上這一檔為全年最低價，數量有限售完為止，一定要快快手刀把開賣日期記下。

▲▼美式賣場,尿布,幫寶適,低價,COSTCO,好市多。（圖／幫寶適提供）

▲這一檔為全年最低價，數量有限售完為止，一定要快快手刀把開賣日期記下。（圖／擷取自COSTCO會員護照）

爸媽在冬季常為寶寶洋蔥式穿上多件保暖衣著，透氣性差的尿布加上層層衣物包裹下，容易造成寶寶紅屁屁問題，要是尿布的吸收度和貼合度不佳，炸屎和漏尿更會成為父母整季冬衣和床褥洗不完的噩夢。

幫寶適一級幫紙尿褲是許多爸媽挑選尿布時的首選，今年剛做升級的日本製幫寶適一級幫紙尿褲，觸感如同羽毛般輕柔，360度全方位透氣內外表層，具有超過1,000萬個可見透氣孔，形成強大的雙向親膚透氣層；特有隔離稀便表層可吸收阻隔稀便，讓寶貝遠離紅屁屁困擾；兩倍彈力透氣腰圍也增加了細緻的透氣孔，增加彈力貼合腰身的同時，也讓寶寶細緻的皮膚不因為長時間穿著產生悶濕不適造成敏感；不傷手的弧狀無稜角黏貼膠條，讓爸媽不用擔心尖角傷到寶寶。種種細節上的細緻設計兼具強大功能性及舒適度，難怪是日本產院指定使用的尿布品牌。

▲▼美式賣場,尿布,幫寶適,低價,COSTCO,好市多。（圖／幫寶適提供）

▲幫寶適一級幫紙尿褲360度全方位透氣內外表層，具有超過1,000萬個可見透氣孔。（圖／資料照）

寶貝直接接觸肌膚並且需要常常更換的尿布，除了買最好，趁特價時買最省也是爸媽主導家計的課題之一。趁著本周五不限購箱數前進美式賣場滿好滿買，讓寶寶有個健康的小屁屁，就是爸媽給自己最好的聖誕禮物。

▼趁著本周五不限購箱數前進美式賣場滿好滿買，讓寶寶有個健康的小屁屁。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲▼美式賣場,尿布,幫寶適,低價,COSTCO,好市多。（圖／幫寶適提供）

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