新莊好市多試吃「蛋糕炸出紙盤」超豪邁　網曝關鍵：挑這時間點去

▲這試吃已經快看不到試吃的紙盤了啦 XD（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）有各種高CP值好物，除了能在商場裡挖寶，還能試吃美食。就有女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，只見她端著一盤提拉米蘇，一大塊蛋糕佔滿紙盤，但這不是原PO買了蛋糕自己切來吃，而是試吃就是這麼大塊，讓她忍不住笑呼「請牛排比照辦理切這麼大塊。」

這位女網友貼出照片，只見她手裡拿著一個平常試吃常見的一次性白色紙盤，但此時幾乎看不到盤子，因為上面裝的那一塊蛋糕實在太大塊，還直接滿出盤子外面，讓原PO驚呆「請牛排比照辦理切這麼大塊 XD 大到小碟子都要拿不穩」。最後透露，她吃的是提拉米蘇，一整個蛋糕的價格是399元。

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▲原PO留言處透露，她是晚上8點左右才去逛，去的店是新莊店。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到照片後，其他網友紛紛留言喊羨慕，因為這種試吃真的太霸氣了，「阿姨看妳可愛」、「抱怨一下，某分店試吃真的少得可憐」、「這是哪家店？我很少遇過這麼豪氣的給法」、「這麼豪邁的試吃」、「這是拿盤子送蛋糕吧」、「天啊！好有誠意的試吃」、「可以順便要支蠟燭嗎？」

就有人猜測，有可能是因為快打烊或試吃員快下班才會這樣，「要下班了趕快把試吃品分完」、「接近打烊的時候去」、「快打烊前常有大驚喜，看起來粉好吃」、「快下班時間去……會越給越大塊。」

另外，也有網友分享自己也遇過很大方的試吃，「我有試吃過完整的握壽司」、「應該是快休息了，我遇過壽司給兩貫的」、「我遇過鮭魚捲直接給我一整塊試吃，想說這試吃也太多了吧」、「很多熟食也都在晚上8-9點全部都會拿出來切，曾經吃過雞肉捲、牛肉捲、壽司，都是小紙盤裝不下的份量。」