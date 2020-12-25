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紐西蘭機師逛過！南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

▲▼，爸媽逛好市多，南崁店宛如空城，他怒：誰該負責 ？（圖／翻攝好市多）

▲網友轉述店員說法，至少這樣逛起來比較舒適！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／劉維榛報導

紐籍機師（案765）與廣達集團女員工（案771）曾逛南崁好市多，引發人心惶惶！有網友分享現場狀況，直言宛如空城，不過有人質疑真假性，底下也釣出會員表示，逛得人稀稀落落是真的，「店員苦笑說至少這樣逛起來比較舒適！」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》轉貼一則推特照片，可見生鮮區賣場空當蕩蕩，只有小貓兩三隻，指出「爸媽回報好市多南崁店宛如空城！」實際查該名網友帳號，他是23日晚上貼文，親友則急回，「戴好口罩就好了，不要這樣啦」、「該中招的早就中招了啦，現在可能是南崁好市多最乾淨的時候吧」、「第一次看到台灣好市多這麼空」、「應該可惡跟機師求償吧？」「這……恐慌期？」

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▲▼，爸媽逛好市多，南崁店宛如空城，他怒：誰該負責 ？（圖／翻攝好市多）

▲網友爸媽說，現場如空城！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

回到臉書社團貼文，女網友則痛罵，「這樣真的不好啊，看到這樣的照片，誰該負責 ？」不過照片曝光後，不少網友質疑真實性，「造謠？上班裡面工作區域燈不會開」、「到處製造恐慌，商家頭可痛了」、「其實我覺得一點都不好笑，覺得難過與生氣跟無奈而已，店家真的真的很倒楣」、「這真的假的？這麼有威力」。

另有網友分享直擊現場，解釋「沒那麼誇張，但昨（24）日我下班去補貨，逛得人稀稀落落是真的，店員苦笑說至少這樣逛起來比較舒適！」

▼網友直擊現場！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲▼，爸媽逛好市多，南崁店宛如空城，他怒：誰該負責 ？（圖／翻攝好市多）

▲▼，爸媽逛好市多，南崁店宛如空城，他怒：誰該負責 ？（圖／翻攝好市多）

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