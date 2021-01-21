CDC強化醫院門禁管制　新竹市各大院所配合措施出爐



▲新竹市府公布，轄下五大醫院陪、探病人數限制及探病限縮時段措施。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心1月20日宣布強化醫療院所門禁管制措施，訪客探視(病)由每日固定2個時段，限縮為1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，新竹市政府也下令轄內8家醫院全力配合，並由新竹市衛生局督導各大醫院，落實院內感染管制措。

因應中央流行疫情指揮中心規定，新竹市衛生局說，新竹台大、馬偕、國泰、國軍、南門等五大醫院，訪客人數都限制2人、陪病人數1人，每日訪客可探視時段減少為1個時段，實際開放時段如附圖二、三所示。

▲圖二。



衛生局指出，再次籲請民眾儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。

▲圖三。

衛生局指出，應國內醫院發生COVID-19疫情，即日起強化醫療院所門禁管制措施，相關說明如下：

(1)訪客及人員進入醫療院所須全程配戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，進行體溫量測等健康監測，並落實手部衛生。

(2)訪客探視(病)由每日固定2個時段，限縮為1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。

(3)住院病人之陪病者(含照顧服務員)以1名為原則。

(4)住院病房訪客及陪病者採實聯制登記，落實詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，並可利用健保醫療資訊雲端查詢系統查詢相關資料。

(5)居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間，勿至醫院陪病。

(6)居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間，勿至醫院探病。但居家隔離/檢疫第1天(含)以後且無症狀者，或自主健康管理期間無症狀者，可依「開放民眾自費檢驗COVID-19(武漢肺炎)申請規定」採檢陰性後探病。

(7)醫療機構工作人員(含外包人員)應穿戴適當個人防護裝備。

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