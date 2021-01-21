沈富雄指7千採檢費有降價空間　酸爆陳時中：您的官威哪裡去了？

▲陳時中指揮官。（資料照／指揮中心提供）



記者蔡文鈴／台北報導

日前有台商抱怨台灣自費採檢金額7000元相當昂貴，而民進黨前立委沈富雄也表示「貴森森」，批評政府是趁火打劫，然衛福部仍未調整價格。對此，沈富雄再度於臉書喊話，採檢費用有降價空間，而指揮官陳時中只要眼神示意底下的人就會立刻去辦，讓他不禁狠酸「您的官威哪裡去了？」

對於採檢價格昂貴引發網友討論，有人認為不必事事追求低價，篩檢一事與美國看齊並無不可，但沈富雄說「其實這是一個十分謬誤的觀念」。以台灣醫事檢驗產業工會理事長吳進興的計算來看，一、試劑成本650-750元；二、對公費檢驗，疾管署每一件提撥3000元為獎勵金（疾管署憑什麼居中抽佣？），其中3000元之中的2000元給檢驗機構，檢驗人員實得1000元，但其中500元必須分給其他同事，因為他們的工作量增加了（工時制還是責任制？）

沈富雄贊成吳理事長的論述，7000元採檢費確實有降價的空間，且實際第一線檢驗人員的工頭都這麼說了，讓他不禁反問「時中部長，您還有什麼話說呢？」若7000元再不降價，就是麻木不仁了。

沈富雄向陳時中喊話，知道您最近很忙，身心俱疲無暇旁顧，但這一件事理至明的小事，「只要您的眼神稍微示意一下，下面的人馬上可以做到，您的效率、您的官威哪裡去了？我想真相是『認錯有損官威』。」

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