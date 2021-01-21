疫情升溫金門再啟動「複式防疫」：公務員避免非必要赴台出差

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

疫情持續緊繃！金門縣府因應疫情，再次啟動「複式防疫」，除了從1月21起，在金門航站入境處安裝紅外線體溫監測儀外，也要求縣屬公務員避免非必要公務赴台、大型活動啟動電子圍籬監控、同時取消縣府尾牙活動及延辦退休人員餐會。



▲金門啟動「複式防疫」 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣府表示，台灣某醫院感染事件目前已有10例本土案例，為提升防疫強度，楊鎮浯縣長指示衞生局於金門航空站比照國境等級防疫，恢復去年紅外線影像體溫偵測儀的設置，自1月21日起，金門航空站入境旅客都需監測體溫，將金門航空站之防疫等級拉升到國際航空站水準；並派衛生單位人員進駐航站，請航警配合管制陪檢，如有必要，請縣警局人力支援。金門機場若有發現旅客發燒(兩次複測不通過，耳溫38度或額溫37.5度)，將由縣消防局派車送往部立金門醫院就診，以落實掌控防疫。

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▲金門縣府啟動「複式防疫」 。（圖／記者林名揚翻攝）



此外，縣府也宣布取消今年縣府員工尾牙、延辦退休人員餐會，並已行文要求縣屬公務員避免非必要之公務赴台；非於金門縣召開之會議，儘量透過書面陳述意見、電話聯繫或視訊方式溝通，以降低感染風險。辦理大型活動時，民政、警政、衛生單位啟動「電子圍籬」監控，防範自主健康管理者未依規定參加活動。



同時，縣府也表示，即日起至2月28日止，若因特殊需求須辦理大型集會、活動，請務必遵守下列防疫規範：第一、室內落實實名制，規劃固定入口，且於入口處量測體溫，做好手部消毒；另外、戶外活動應於活動場域提供足量的手部消毒用品、提高公廁消毒頻率，並設有醫療應變措施。除指定販賣區外，場內不得販售飲食，並於活動期間全程佩戴口罩。除補充水分外，禁止飲食，勸導不聽者，將予裁罰；最後，居家檢疫、自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者（包括表演者及活動工作人員），嚴禁參加相關活動。



金門縣衛生局也提醒鄉親，應持續力行防疫新生活運動，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時進入具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象之高風險場域時，務必全程佩戴口罩。並請留意自身及親友健康，如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低疫情風險，將防疫內化為日常生活習慣，共同持續維護社區安全。

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