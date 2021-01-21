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5年來最挺台！歐洲議會通過2項決議案　支持台灣參與WHO

▲▼歐盟執委會。（圖／路透）

▲歐洲議會展現對台支持。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電

歐洲議會今天表決通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」2項決議案，內文納入包括嚴正關切中國升高對台恫嚇作為等文字，友台篇幅為近5年最多。

駐歐盟兼比利時代表處今晚表示，歐洲議會全會今天表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告等2決議案，內文提到肯定台灣抗疫表現、關切中國對台軍事威脅、支持台灣民主及參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

駐歐處說明，2決議案條文中納入諸多與台灣相關內容，友台篇幅及內容是近5年來最多，且具有3項特色。

首先是以最直接及明確方式，對中國升高對台恫嚇及挑釁作為表達嚴正關切；其次是首度呼籲歐盟及其會員國重新檢視並加強對台交往政策，並與國際夥伴合作維繫台灣民主不受威脅；第三是肯定台灣抗疫成效及捐贈超過700萬片口罩予諸多歐盟會員國。

歐洲議會外交委員會2020年10月公布上述2項報告決議案草案，駐歐盟代表蔡明彥11月致函歐洲議會外委會重要黨團及議員，呼籲關注中國在台海軍事挑釁，並在決議案中展現對台海和平重視。

駐歐盟代表處感謝歐洲議會對台灣的強力支持，未來將持續努力深化台歐盟關係，進一步拓展雙邊各層面交流與合作。

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