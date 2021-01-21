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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜登接掌白宮　江啟臣：台灣不再被視為「攻勢外交」工具

▲▼拜登。（圖／路透社）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

美國正副總統當選人拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）將於當地時間20日宣誓就職，國民黨主席江啟臣代表國民黨表達祝賀之意，他也表示，拜登的外交政策很可能會讓中美之間的態勢不再升高，而台灣也比較不會被一些人視為對中國大陸「攻勢外交」的工具。

江啟臣指出，中華民國與美國在兩次世界大戰曾是並肩作戰的盟友。從大陸時期到1979年斷交之前，無論在安全、外交或經貿層面，中華民國與美國雙方政府有許多共同的目標、共享的價值、互惠的交流。在斷交後，歷任美國政府依據《台灣關係法》保持一定的實質關係，並持續出售我國各式武器裝備，是維繫台海和平、確保台灣民主繁榮的重要因素。

江啟臣表示，拜登在競選時曾投書華文媒體，誓言將更新在海外的聯盟與領導力，同時，在公共衛生和氣候變遷等符合美國利益的領域與中國大陸合作，並在同一篇投書提及，台灣的民主、經濟、科技實力以及既開放又可有效防疫的社會，將與美國共同合作以推進亞太地區共享的繁榮、安全與價值。

江啟臣強調，在短期內，美國與中國大陸雖然不易扭轉在關鍵領域的戰略競爭態勢，但拜登的外交政策很可能會讓態勢不再升高，而台灣也比較不會被一些人視為對中國大陸「攻勢外交」的工具。

江啟臣重申，國民黨依據「親美和陸」的原則，一定會在務實、互惠、制度化、永續等基礎上，針對各類議題與美國各界進行更廣泛的互動。

同時，國民黨基於《中華民國憲法》，致力謀求台海和平穩定、兩岸平等互利；期望兩岸執政者儘速恢復接觸，解決兩岸共同面對的課題，也希望兩岸民間持續交流對話，因為這有助於降低緊張、增進互諒，也符合美國當前的根本利益。

江啟臣相信，拜登政府的官員，秉持過去與國民黨在朝、在野時交往的經驗，應會理解與支持這樣的主張，而且，這樣的主張才忠實反映了台灣社會理性與中道的主流民意。國民黨將不計毀譽地堅持下去，並希望與台灣及境外各界一起促進亞太集體利益，共創人類更好的未來。 

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