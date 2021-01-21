蕭美琴出席拜登就職　馬文君酸「門都沒有」遭打臉…網灌爆朝聖

▲馬文君酸台灣外交使節未受美國官方受邀參與總統就職典禮，結果反遭打臉，網友灌爆留言朝聖。（圖／翻攝馬文君臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

美國新任總統拜登就職典禮於台灣時間21日凌晨舉行，駐美代表蕭美琴也受邀參加就職典禮；不過，國民黨立委馬文君20日卻在質疑，台灣無法取得邀請函出席是「門都沒有」，「我真的一點都不意外」，結果PO文被網友灌爆「打的臉好腫」。

馬文君在貼文指出，美國新任總統拜登的就職典禮，台灣無法取得邀請函出席。不可諱言，今年狀況相對特殊，為了管控疫情縮小規模，同時忌憚「川粉之亂」擴大管制，但其實仍有許多國家使節與貴賓受邀。

馬文君表示，蔡政府自認「關係史上最好」，「國際地位空前新高」卻不得其門而入，還諷刺外交部發言人歐江安那句「我們會以最適當的方式向新政府表達台灣的祝賀」，有種「被分手」後強顏歡笑的淒涼感。

此外，馬文君還提到，去年美國總統大選前，民進黨公職民代，親近綠營的媒體名嘴，側翼節目粉專，無不卯足全力，各種造謠抹黑拜登，搞到選前三天，華盛頓郵報都認證「蔡政府偏袒共和黨」；以及美國在川普之亂時，全球幾乎同聲譴責的暴動，台灣卻既曖昧又反常；再來就是蔡政府戴鋼盔挨子彈，非要在川普任期結束前送給川普「萊豬開放」的禮物。

馬文君批評，這些都是可以寫進 外交系教科書的負面教材，蔡政府全都犯了，如今「門都沒有」，「我真的一點都不意外。」

▼蕭美琴出席拜登就職典禮。（圖／蕭美琴推特）



不過，駐美代表處20日透露，駐美代表蕭美琴接受第59屆美國總統就職典禮主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，將代表我政府出席祝賀。

在台美斷交後，台灣未曾以「外交使節團」身分出席美國就職典禮，此次為台美1979年斷交以來，第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請。

而馬文君的PO文也被許多網友灌爆朝聖，「來啦，美琴大使出席了捏，不用謝我」、「哈哈哈哈哈！我來看妳被洗臉的，妳未來3個月都可以不用洗臉了」、「來朝聖，不要刪文歐」、「我只是路過，進來笑笑妳而已」、「恭喜知名度超越陳玉珍」。