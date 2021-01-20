蕭美琴「上週」早收到拜登邀請　42年首度「受邀」出席就職典禮

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

駐美代表蕭美琴20日獲邀出席美國總統拜登（Joe Biden）就職典禮。涉外知情人士透露，其實蕭美琴「上週」早就收到邀請函，並依規定進行新冠肺炎篩檢；該人士也指出，這次受邀出席就職典禮，有重要的突破意義，這是「1979年以來，我國第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請」。

涉外人士指出，過去，台灣無論是大使或來自台北的「祝賀團」出席美國就職典禮，都是透過美國國會議員提供、給選區選民的入場券參加，這是美國「一般民眾」也能申請的入場券，座位也就是一般民眾的觀眾席。

此外，在台美斷交後，台灣未曾以「外交使節團」身分出席美國就職典禮，涉外知情人士表示，前駐美代表程建人與沈呂巡向媒體表示，如果就職典禮籌委會有邀請外國使節團，駐美代處應該要極力爭取，「但是事實上，過去無論是程建人或沈呂巡都未曾在任內以『外交使節團』身分獲邀請」。

涉外人士表示，今年因為疫情關係，國會議員不再有大量入場券能提供，僅能比照美國國情咨文模式，攜帶一名「配偶或其他親友」參加。於是，台灣無法再循過往模式向國會議員申請入場券參加，導致外交部日前初步向外界表示，今年爭取參加的困難度確實比較高。

涉外高層指出，我國政府充分瞭解台灣出席美國就職典禮的重要性，在蕭美琴及駐美代表處同仁的努力下，蕭美琴首次獲得「第59屆美國總統就職典禮」主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」的正式邀請，並「比照」其他國會議員及外交使節團一樣能攜帶一名親友參加。蕭大使已代表我國政府參與新任總統拜登的就職典禮。

該人士說，這是1979年來，我國第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請，充分展現台灣與新任拜登團隊的緊密友好關係，並展現台美關係的發展是美國兩黨均支持的趨勢；而前段時間特定人士或媒體提出的質疑，完全沒有依據，只是企圖帶風向，甚至展現他們對台美關係實況實屬「外行」。

涉外高層說，實際上，蕭美琴上週就已經收到籌備委員會的邀請函，並且規定要進場必須提前進行COVID-19篩檢，蕭美琴昨天其實已經在臉書「暗示」她通過篩檢了。

涉外人士指出，蔡英文政府將持續以踏實、穩健方式推動台美關係的發展，與未來拜登團隊加深雙方的緊密合作關係，並確保美國跨黨派向對台美關係的支持。