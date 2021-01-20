開醫學中心第一槍！　林口長庚：明起一般病房全面禁止探病

▲林口長庚一般病房全面禁止探病。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

桃園醫院感染風波擴大，目前已累積10人確診，指揮中心今（20）日宣布強化醫療院所門禁管制措施，每日訪客探視減為1時段，每次訪客最多以2次為限。不過，林口長庚醫院下午開出醫學中心第一槍，明（21）日起一般病房全面禁止探病，請家屬改採視、通訊方式關心住院病患。

林口長庚表示，配合桃園市衛生局停止探病之規定，因應國內疫情變化，林口長庚醫院（含台北長庚）將自明日（1/21）起，一般病房一律全面停止探病，請家屬改用視視、通訊方式關心住院病患，敬請配合。加護病房則維持每日固定1次探視。

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另針對來院病患近期曾至部立桃園醫院有就醫紀錄者，本院醫療資訊系統會自動提醒醫護同仁加強防護，並關心病患的TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，依照防疫期間標準流程進行相關醫療處置；若經醫療評估屬非緊急需要住院或手術者，會建議並安排完成自主健康管理期後再來院治療。

以下為1/21起本院最新相關陪、探病管理措施說明如下：

(一)探病：

1.【一般病房】一律全面停止探病，請家屬改採視、通訊方式關心住院病患。

2.【加護病房】每日固定1次探視，探視時段上午11：00∼11：30，每床每次以1人為限。

(二)陪病：

每名住院病人陪病者以1名為限，陪病者採實名登記制度，進入醫院請持「陪賓證」，另請陪病者減少在院內的移動。

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