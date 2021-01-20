染疫者曾用餐…80桌尾牙全取消！廣德海鮮桃園店曝：損失至少50萬

記者林敬旻、陳羿妏／桃園報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）院內感染持續擴大，中央疫情指揮中心今（20日）公布染疫護理師與丈夫、女兒（案863、案864、案865）的詳細足跡，其中足跡之一的廣德海鮮餐廳桃園大興店無奈直言，面對接下來消費者的「退訂潮」，粗估損失至少50萬元。





▲廣德海鮮餐廳桃園大興店粗估退訂潮損失至少50萬元。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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指揮中心今公布染疫護理師（案863）及其丈夫（案864）、女兒（案865）的最新詳細足跡，其中案864在1/12去過廣德海鮮餐廳。對此，廣德海鮮餐廳桃園大興店表示，於18日接收到衛生單位通知有「高危險者」曾到餐廳用餐，但並未明確說明是確診者，也沒事先通知，反倒在記者會得知餐廳是確診者活動足跡之一，讓他們感覺「很錯愕」。

廣德海鮮餐廳桃園大興店莊姓副店長指出，事件爆發後，當天已有20桌訂位取消，後續80桌尾牙也接連取消，不含人事成本，粗估此次損失至少50萬，「年初、疫情來的時候，我們也撐著，沒有放員工無薪假、裁員，結果現在又來這一波，希望客人能夠把內用的餐點改成外帶，但是如果有客人希望退訂，我們也只好退訂，只希望疫情趕快過去。」

▲店家訂位接連遭取消。

莊姓副店長也提到，店面於一年前就有開始加裝紫外線臭氧殺菌燈，以及於店門口對客人進行量測體溫、酒精消毒；另外，今天是完全不對外營業，他們會再請消毒公司前來消毒一次。

▼店家使用紫外線臭氧殺菌燈。