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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊志良槓上陳時中！柯文哲：現在不是吵架時候　「不要噴口水」

記者袁茵／台北報導

衛福部部立桃園醫院爆發擴大感染，8天內已經累積9名個案，前衛生署長楊志良曾公開表示應開除染疫醫師等，引起醫護界反彈。醫生背景出身的台北市長柯文哲認為，現階段不是吵架的時候，「不要噴口水。」

▲▼柯文哲出席臺北市大型活動防疫計畫說明記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯文哲出席台北市大型活動防疫計畫說明記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

中央流行疫情指揮中心陳時中19日表示，考量集會活動通常人潮擁擠，強烈建議集會活動取消或延後辦理。事隔一日，柯文哲20日召開台北市大型活動防疫計畫說明記者會，宣布年貨大街取消，台北燈節延後辦理。

被問到陳時中說「強烈建議」，並不是「強制取消」，會不會覺得中央是在甩鍋，楊志良講的話其實沒錯？柯文哲表示，陳時中雖說強烈建議，「我跟你講，我們都是專業人士，像是上次辦跨年，他說只要遵守規則就可辦，跟這次講法不一樣，這次是『強烈建議』。」

柯文哲強調，他們是專業人士，院內感染是已經確定的事情，已經從醫護人員傳染到家人，「坦白講我也在觀察這2、3天，決定整個台北市防疫措施要不要往上升，畢竟是首都生活圈，若家人感染有進入社區的話，就完全不一樣了，所以我想這2、3天是關鍵期，台北市政府會密切觀察。」

至於楊志良跟陳時中的吵架內容，柯文哲強調，「這時候不是吵架的時候，也不要噴口水，該面對問題時，還是要嚴肅面對問題。」

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