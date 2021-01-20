「不贊成嚇老百姓！」柯文哲：但若社區感染　已擬好防疫措施SOP

記者袁茵／台北報導

部桃醫院感染擴大，短短8天就累積9例確診，其中不少是染疫醫護的接觸者，讓桃園市民擔憂不已。關於台北市政府防疫是否要升級？台北市長柯文哲表示，未來2天內要觀察醫護人員是否要造成社區感染，如果有的話，首都生活圈防疫戰略將完全不一樣，不過台北市政府早在好幾個月前就擬好整本防疫措施SOP，「我不太贊成嚇老百姓。」

▲柯文哲出席台北市大型活動防疫計畫說明記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲20日召開台北市大型活動防疫計畫說明記者會，宣布年貨大街取消，台北燈節延後辦理。

被問到桃園有許多通勤族頻繁來往北市，那台北市防疫是否要升級？柯文哲強調，2020年台灣防疫最成功的不是確診案例少，而是對社會干擾最少，所以2020年全球不停課的國家沒幾個，也只有2個叫得出名字的國家GDP正成長，其中一個就是台灣，所以還是盡量維持正常社會生活，但還是有所謂「新常態」概念。

柯文哲表示，台北燈節距離今天還有38天，其實若以14天當一個週期的話，不見得現在要馬上決策，他們外科醫生很習慣「5分鐘後的事情，5分鐘後解決」，可是這點老百姓並不習慣，所以政治與現實要取得平衡，原則上不需要超前部署，做適當部署就好，未來2天內要觀察醫護人員是否有造成社區感染，「若有的話，整個台灣首都生活圈防疫戰略完全不一樣。」但還不知道之前，不需要製造恐慌，所以就密切觀察。

至於若有造成社區感染，那下一步台北市政府防疫等級是什麼？柯文哲表示，台北市政府早在好幾個月前就有制定，如果出現不明社區感染時得做哪些方法，「這相當多啦！」包括共餐要停止、單一空間裡面活動人數要在100人以下、場館內不得設置飲食攤位，「我們有完整整本的防疫措施SOP」，但是不需要拿出來嚇老百姓，作為政府有專業判斷，做適當部署，按照疫情調整就好，「我不太贊成嚇老百姓，但我們都有準備。」

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