卡通口罩夯！屈臣氏今開賣佩佩豬、波力款、LINE FRIENDS新春款巨可愛

▲卡通口罩買氣旺，聯名口罩選擇豐富。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春節假期將至，防疫也要兼顧可愛度，屈臣氏即日起至1/30開賣萌度破表的MIT特殊款口罩，包含小朋友最愛的佩佩豬、波力、LINE FRIENDS，更獨家販售蛋黃哥圖案，外出戴上絕對是眾人矚目的焦點。

▲LINE FRIENDS 新年款成人/兒童醫療口罩，25入盒裝，299元。（1/27開賣）

▲博寶兒 醫療防護口罩波力/佩佩豬，30入盒裝，299元。（即日起開賣）

兒童款口罩不僅比實用，更要比萌。屈臣氏宣布，即日起開賣佩佩豬、波力兒童醫療口罩，大人小孩款更有應景的INE FRIENDS紅色新年版、耍廢不想努力的蛋黃哥圖案可供選擇，讓口罩除了防疫，更多樂趣，買來送禮也能送到心坎裡。

▲蛋黃哥成人/兒童醫療口罩，20入盒裝，289元。（1/30開賣）

本次開賣的特殊花色醫療口罩總計備貨量超過280萬片，全台屈臣氏門市都買得到，惟各門市口罩到貨數量與時間不定，實際到貨數量與花色請以各門市為準；而屈臣氏所販售之醫療口罩皆符合國家標準規定，不含游離甲醛、偶氮染料等危害人體之成分，消費者可安心使用。

▲迪士尼玩具總動員三眼怪成人平面口罩（萊潔製造），20片盒裝，499元。

除了屈臣氏推出一系列卡通口罩，萊潔也和迪士尼聯名推出玩具總動員口罩限定口罩，可愛到讓人想秒收。一共推出兩款，一款為充滿外太空元素的三三眼怪圖樣，搭上漸層星空藍底色，完全是絕配。

▲迪士尼玩具總動員熊抱哥成人平面口罩（萊潔製造），一盒20入，499元。

另一款則是桃紅色的熊抱哥款式，口罩以粉紫漸層為基底，整個超夢幻，上面除了有熊抱哥還有可愛的小豬「火腿」，怎麼能不收。以上口罩即日起於Grace Gift誠品南西快閃店和官網販售，數量有限，售完為止喔！