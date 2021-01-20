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矯正機關傳出確診案例　法務部：由中央疫情指揮中心回應

▲▼法務部矯正署八德外役監，外役監，監獄，受刑人 。（圖／記者徐文彬攝）

▲矯正署傳出有人確診。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

新型冠狀病毒病在台灣爆發本土群聚感染，「台灣獄政工作權益促進會」19日在臉書上發出聲明，指稱病毒入侵矯正機關，已有一名工作人員確診，要求法務部回應。但法務部表示，所有疫情資訊，單一窗口由中央疫情指揮中心統一發布，法務部無法回應任何跟疫情有關的訊息。

「台灣獄政工作權益促進會」19日在臉書發布新聞稿，指稱因衛福部桃園醫院醫護染疫事件持續擴大，該醫院為法務部矯正署臺北監獄、臺北監獄桃園分監、桃園監獄、誠正中學桃園分校、桃園女子監獄、八德外役監等六所機關之合作醫療院所。這6所矯正機關目前已經有傳出一名工作人員確診，擔心矯正機關之密集群聚且封閉性質，一旦發生確診病例，將對疫情控制產生高度挑戰。​

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「台灣獄政工作權益促進會」因此發出3點聲明：
一、 落實矯正機關進出人員防疫措施，並請立即確實掌握矯正機關工作同仁、收容人、志工之健康狀況，避免群聚傳染。​​
二、 擬定法務部矯正署臺北監獄、臺北監獄桃園分監、桃園監獄、誠正中學桃園分校、桃園女子監獄、八德外役監等六所矯正機關戒護就醫之緊急應變及相關配套措施。​​
三、 考量疫情風險升溫，應暫停舉辦各矯正機關之春節懇親、教化講座等大型活動，優先嚴加防疫措施。

對此，法務部回應，目前所有疫情資訊，單一窗口由中央疫情指揮中心統一發布，法務部無法回應任何跟疫情有關的訊息。

而先前矯正署針對防疫有多項措施，包括：(一)每日量測進入人員體溫。（二）加強宣導配戴口罩時機。（三）進行勤洗手之衛生教育宣導。（四）加強機關及接見室環境消毒。(五)調查新收收容人旅遊史，必要時安排至專區觀察。 (六)收容出現發燒或有上呼吸道感染症狀者者，發給口罩並協助就醫。(七)暫停教誨志工以及外界團體申請參訪機關之行程，避免辦理大型會議及活動。(八)備置口罩、消毒用品以及體溫槍等防疫物資，並妥為管控。矯正屬長黃俊棠也說，會嚴格監控疫情，若有擴大趨勢，矯正屬還會啟動應變計畫。


 ▼獄政工會傳出監所有人確診，發布聲明。（圖／翻攝臉書）

▲▼獄政工會傳出監所有人確診，發布聲明。（圖／翻攝臉書）

▲▼獄政工會傳出監所有人確診，發布聲明。（圖／翻攝臉書）

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