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恥度爆表！日本友人寄「造型口罩」他一看臉紅了　全場嗨喊戴出門

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蕾絲造型的口罩。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

疫情期間出入各個地方都必須戴上口罩，業者們也紛紛製作造型口罩，陸續推出各種特別花紋及色彩的口罩，有一名男大生分享，妹妹的日本童軍好友寄來的口罩，打開包裝一看直接傻眼，還一度以為自己看錯，「日本人的品味都這麼特殊的嗎？」許多網友看到後也笑翻。

男大生在Dcard上發文表示，妹妹之前到日本參加露營，認識了不少日本的童軍朋友，回台灣之後，一直都有互相通信往來，關心彼此的生活。有一次回家時，他看到桌上有一個日本寄來的包裹，是日本友人要送給妹妹的禮物，拆開禮物後驚為天人，「日本人的品味都這麼特殊的嗎？」

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▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲有網友翻譯包裝的文字，是內衣工廠出品的蕾絲口罩。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

包裹內裝著蕾絲花紋的物品，他原本以為是胸罩，仔細一看才發現，居然是蕾絲布製的口罩，讓他不禁大喊，「這怎麼看都像內衣不像口罩吧」。口罩有兩種顏色，一個是粉紅色，另一個則是粉綠色，都有著優雅的蕾絲花紋造型，尤其將口罩打開來之後，遠看真的像極了胸罩。

貼文曝光後，許多網友都被造型口罩逗笑，「戴出門恥度爆表，但好酷」、「兩個人戴同色的，應該會收到各路目光」、「真的很像比較大罩杯會有的款式，兩個同顏色擺在一起放客廳，媽媽說不定還會罵內衣怎麼亂丟欸」、「我之前看日本新聞，真的有看到有人戴哦，日本人無極限」。還有網友翻譯，「包裝上寫在內衣工廠做的蕾絲口罩，所以真的是內衣做成的吧」。

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