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屏縣10大主要交通肇事路段出爐　屏警強力執法遏止事故發生

▲屏縣10大主要交通肇事路段出爐，屏警強力執法遏止事故發生。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏縣10大主要交通肇事路段出爐，屏警強力執法遏止事故發生。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局交通隊統計2020年共發生A1類（24小時內死亡）交通事故135件、造成137人死亡，比2019發生111件、死亡112人，增加24件、25人，發生件數有增加趨勢，縣警局長李文章要求 加強防制，減少事故發生。

▲屏縣10大主要交通肇事路段出爐，屏警強力執法遏止事故發生。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼10大肇事路段、警方加強執法。 

▲屏縣10大主要交通肇事路段出爐，屏警強力執法遏止事故發生。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣警局交通隊長魏坤男表示，去年年前3季車禍傷亡人數，一度超越前年同期甚多，縣警局長李文章即刻召開交通安全檢討會議，對屏東縣各警分局交通執法方式作一次總體檢，會中李局長與警察幹部分享執法作為是以減少交通事故為首要目標，要求分局集中火力於主要肇事地點針對易肇事違規行為執法，致去年第4季依此方針執法，傷亡事故發生3838件與前三季平均每季發生4216件相較減少378件，明顯收到成效。

交通隊分析去年交通事故發生特性，依車種區分小型車事故高達2萬5530件、機車族群2萬3109件；發生的時段則以16至18時4449件最多，其次為10至12時3,852件、14至16時發生3,329件再次之。

探討車禍主要肇事原因，分別是一未注意車前狀況（速度快反應不及，路口未注意等）、依規定讓車、違反號誌管制，警方已列為今年加強防制的重點。

局長李文章說，每年交通事故所產生的傷亡者，其所造成的家庭悲劇及社會成本影響深遠，更難以數據估量，事故的頻繁發生，顯示用路人心存僥倖的違規仍不少，更凸顯執法不容有馬虎空間。

他說，由於去年第4季防制成效良好，今年度將更密集每月召開交通安全檢討會議，逐月為各分局轄區交通事故熱時熱點及規劃的交通違規執法項目檢討修正，另警察局也積極向縣政府爭取經費投入重要路口義交協勤，輔以區間測速及違規停車偵測系統等科技執法設備加強執法，希望能建立綿密交通執法網路，營造更安全的交通環境。

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