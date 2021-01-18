降低機車違規率+肇事率　高雄區監理所召訓5縣市講師教練

▲高雄區監理所18日於屏東縣私立潮州駕訓班辦理「機車駕訓師資南部場次召訓活動」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為有效降低國內機車騎士違規率及肇事率，高雄區監理所今（18）日於屏東縣私立潮州駕訓班辦理「機車駕訓師資南部場次召訓活動」，透過實際教學演練及學科教學分享，強化機車駕訓班教練及講師教學能力，確保交通安全。

▲▼機車駕訓師資召訓。

高雄區監理所長李瑞銘表示，這次召訓對象包含雲林、嘉義、台南、高雄及屏東5大地區普通重型機車駕訓班講師及教練參加；內容除有新增加的機車騎士如何正確變換車道及路口左轉的實境動態演練外，更特別邀請淡江大學運輸管理學系教授張勝雄老師就機車行車安全注意事項的學科教學分享，所有参訓的學員均收穫滿滿。

李所長說，經統計機車騎士有參加機車駕訓較未受訓者違規風險降低32%，肇事風險減少20%，孩子都是家長心中的寶，訓練費與發生事故後損失是無法相比，現在還可補助訓練費1300元，鼓勵鄉親都能透過駕訓班完整駕駛訓練考取機車駕照。

他強調，交通部很重視駕訓班師資教學能力，1月分別在北部及南部各辦理一場召訓活動，強化駕訓班人員學科及術科的教學方式，為機車騎士行的安全把關。

李瑞銘指出，經分析18歲到24歲年輕族群騎乘機車發生事故佔的比例最高，所以呼籲社會大眾，報考駕照前若能透過機車駕訓，就能降低違規及肇事風險，「機車上駕訓，安全不靠運」。

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