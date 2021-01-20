花200吃麥當勞「要自己收餐盤」！　他說不合理網戰翻

▲吃完餐點要自己收空盤。（示意圖／記者羅翊宬攝）



記者黃可昀／綜合報導

連鎖速食店麥當勞採取「自助式」，取餐和吃完的空盤都要自己收拾，但有網友對此不滿。一名網友表示，現在麥當勞一個套餐都要逼近200元，雖然跟一般的漢堡店價位差不多，但在麥當勞吃完東西卻要自己收，他認為「要自己收餐盤根本不合理！」

原PO在PTT表示，以前麥當勞是窮學生的好選擇，但現在要吃飽大概也要花到150元至200元，價位與漢堡專賣店差不多，但得到的服務與體驗卻差很多，因為麥當勞採取自助式，吃完要自己收餐盤，他覺得店家應該多請一個員工專門清潔桌面，「麥當勞那麼有錢，餐點那麼貴，一小時150（現為160元／時）的工讀生又不是請不起」，花了將近200元卻要自己收桌相當不合理。

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▲原PO認為，這個價位的消費應該要有服務生收桌。（示意圖／記者徐恩樂攝）



他也解釋，並非收餐盤這個動作有多麻煩，雖然只是舉手之勞，但他在意的是花了200元卻沒得到同等回饋，「如果便宜點，自己收其實就能接受，一點點東西賣到一兩百，吃個東西還要自己收。」

一派網友支持原PO的觀點，「認真覺得麥當勞應該要派人巡桌收餐盤，而不是叫客人自主收，這不是當兵啊」、「有道理，賣這麼貴連服務生都捨不得請」、「台灣人奴慣了你講這個很多人聽不懂，現在一堆餐廳也學這招，更好笑的是有人還照收服務費」、「我也很賭爛推行自助也沒比較便宜的店」。

不過，另一派人認為這只是小事，原PO如果無法接受可以拒吃，畢竟多數人還是能接受此模式，原PO吃完不收會影響到其他客人，「不能接受就不要去消費，讓他被市場淘汰或改善規則，而不是不能接受還硬要去，造成可以接受的人的困擾」、「不想遵守這個規則就不要去麥當勞消費啊」。