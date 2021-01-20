　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花200吃麥當勞「要自己收餐盤」！　他說不合理網戰翻

▲▼韓國麥當勞（圖／記者羅翊宬攝）

▲吃完餐點要自己收空盤。（示意圖／記者羅翊宬攝）

記者黃可昀／綜合報導

連鎖速食店麥當勞採取「自助式」，取餐和吃完的空盤都要自己收拾，但有網友對此不滿。一名網友表示，現在麥當勞一個套餐都要逼近200元，雖然跟一般的漢堡店價位差不多，但在麥當勞吃完東西卻要自己收，他認為「要自己收餐盤根本不合理！」

原PO在PTT表示，以前麥當勞是窮學生的好選擇，但現在要吃飽大概也要花到150元至200元，價位與漢堡專賣店差不多，但得到的服務與體驗卻差很多，因為麥當勞採取自助式，吃完要自己收餐盤，他覺得店家應該多請一個員工專門清潔桌面，「麥當勞那麼有錢，餐點那麼貴，一小時150（現為160元／時）的工讀生又不是請不起」，花了將近200元卻要自己收桌相當不合理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麥當勞。（圖／記者徐恩樂攝）

▲原PO認為，這個價位的消費應該要有服務生收桌。（示意圖／記者徐恩樂攝）

他也解釋，並非收餐盤這個動作有多麻煩，雖然只是舉手之勞，但他在意的是花了200元卻沒得到同等回饋，「如果便宜點，自己收其實就能接受，一點點東西賣到一兩百，吃個東西還要自己收。」

一派網友支持原PO的觀點，「認真覺得麥當勞應該要派人巡桌收餐盤，而不是叫客人自主收，這不是當兵啊」、「有道理，賣這麼貴連服務生都捨不得請」、「台灣人奴慣了你講這個很多人聽不懂，現在一堆餐廳也學這招，更好笑的是有人還照收服務費」、「我也很賭爛推行自助也沒比較便宜的店」。

不過，另一派人認為這只是小事，原PO如果無法接受可以拒吃，畢竟多數人還是能接受此模式，原PO吃完不收會影響到其他客人，「不能接受就不要去消費，讓他被市場淘汰或改善規則，而不是不能接受還硬要去，造成可以接受的人的困擾」、「不想遵守這個規則就不要去麥當勞消費啊」。

ET快訊
「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天
摩斯員工確診　附近3大學有9學生曾用餐！返家觀察
染疫護理師家人曾用餐　廣德海鮮餐廳錯愕：看記者會才知有確診者
院內感染傳社區　陳時中坦言：面臨最大挑戰
快訊／林口長庚：明起一般病房全面禁止探病
醫護家人染疫擴大　一張圖看10個案關係

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

斗六太平老街上萬燈籠年味濃　花燈展增4倍人力防疫

唐吉訶德破百人排隊！名嘴傻眼「我太杞人憂天」　網嘆醫護最可憐

「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天

1/6-1/19從部桃出院、轉院者「通通要回溯」！陳時中曝清空3重點

A7站摩斯員工確診！附近3大學「9學生曾到該處用餐」返家觀察中

2021台北國際書展改「線上舉辦」　文化部忍痛宣布：實體書展停辦

部桃染疫再添一例　醫師警告：農曆年前都是危險期

染疫護理師家人曾用餐　廣德海鮮餐廳：今晚暫停營業進行全面消毒

醫院評鑑延到7月後舉行！　陳時中：有望改「線上+書面審查」

染疫擴大！部桃院內感染傳社區　陳時中坦言：是目前最大挑戰

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

台灣「唐吉軻德」西門店1/19開幕　24小時營業...優惠商品搶先公開！

WHO獨立小組批陸政府、譚德塞　隱匿疫情導致病毒「全球擴散」

案863本土病例傳給3人　接觸者「丈夫、女兒、同事」全中

消毒現場曝！20化學兵全副武裝 病患轉院前「行李、走道全噴一遍」

部桃9人確診！醫護家人也染疫 陳時中：屬於強勢變異病毒株

斗六太平老街上萬燈籠年味濃　花燈展增4倍人力防疫

唐吉訶德破百人排隊！名嘴傻眼「我太杞人憂天」　網嘆醫護最可憐

「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天

1/6-1/19從部桃出院、轉院者「通通要回溯」！陳時中曝清空3重點

A7站摩斯員工確診！附近3大學「9學生曾到該處用餐」返家觀察中

2021台北國際書展改「線上舉辦」　文化部忍痛宣布：實體書展停辦

部桃染疫再添一例　醫師警告：農曆年前都是危險期

染疫護理師家人曾用餐　廣德海鮮餐廳：今晚暫停營業進行全面消毒

醫院評鑑延到7月後舉行！　陳時中：有望改「線上+書面審查」

染疫擴大！部桃院內感染傳社區　陳時中坦言：是目前最大挑戰

Ocean Maker海洋自造者計畫　小琉球全德學童手工造舟遨遊大海

在乎就把最好的愛給你！　12星座在意時甜蜜舉動揭密

全球投資熱！投信基金去年12月定期定額規模創新高　科技基金居冠

斗六太平老街上萬燈籠年味濃　花燈展增4倍人力防疫

高雄婦一覺醒來摺印章不見　48萬遭盜領竟是姪子幹的

屏東大火燒死9幼犬！倖存2狗寶「氣管肺部」變白　痛到痙攣打滾

唐吉訶德破百人排隊！名嘴傻眼「我太杞人憂天」　網嘆醫護最可憐

「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天

《天竺鼠車車》一天只能拍4秒！　真鼠配音「聲優」是導演姊姊養的

取狗腦治狂犬病！　古代人「以毒攻毒」成疫苗雛形

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

生活熱門新聞

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

染疫夫妻曾到南門市場　他喊「完了」被打臉刪文

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

店員染疫！客怕點餐中鏢　醫這樣說

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

曾去麥當勞　染疫護家人詳細7足跡曝光

新冠病毒2度猛攻「醫護身亡」他嘆：台灣不能變這樣

即／準備收治新冠病患嚇壞人！高雄榮總說話了

快訊／再增1本土！部桃護理師家人確診

更多熱門

相關新聞

獨／麥當勞也能用街口支付了

獨／麥當勞也能用街口支付了

繼去年3月引進LINE Pay後，人氣速食品牌「麥當勞」再度悄悄推出全新「街口支付」、「台灣Pay」功能，提供消費者更多元的電子支付方式，即日起於北台灣4門市搶先測試，預計3月底逐步擴展至全台餐廳。

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

到麥當勞找小黃遭拒　醉漢大鬧被4警壓制

到麥當勞找小黃遭拒　醉漢大鬧被4警壓制

發票中獎達人竟是賊！麥當勞志工A千萬

發票中獎達人竟是賊！麥當勞志工A千萬

「連吃2次薯條去鹽」都是冷掉！神人曝1招

「連吃2次薯條去鹽」都是冷掉！神人曝1招

關鍵字：

自助式收餐盤麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

楊志良搭捷運「拉下口罩」！照片曝光網傻眼

SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

更多

最夯影音

更多
群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中
部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面