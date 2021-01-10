「救命！假警察」到麥當勞找計程車遭拒　醉漢大鬧店家遭4警壓制

▲醉漢大鬧麥當勞與其他客人發生衝突，最後遭5警壓制帶回。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市10日凌晨4時許，汐止一名酒醉男子跑到新台五路一家麥當勞，向店員表示要叫計程車，遭拒後轉而騷擾其他客人，進而與對方發生推擠，警方到場發現該醉漢情緒激動，4名警員一擁而上將他壓制上銬，但男子仍不斷掙扎，甚至高喊這些都是「假警察」，最後被警方依強制力帶回保護管束，才結束這起鬧劇。

據了解，黃姓男子（48歲）酒後與朱姓友人（47歲）到新台五路一家麥當勞內，向店家表示自己喝醉了，想請店家幫忙叫計程車，得到店員回覆沒有這項服務後，黃男開始暴走，在店裡失控大鬧，還與2名年輕人發生衝突，其中蕭男（27歲）、李男（27歲）原在店內等候酒醉的黃姓友人（20歲），蕭男不爽被騷擾，與黃男發生推擠。

▲警方到場將醉漢帶回保護管束。（圖／記者游宗樺攝）

店家發現衝突後立即報警，轄區警方迅速趕抵，發現爛醉的黃男情緒激動，明顯語無倫次失去自制能力，看到警方到場反應更是激烈，不斷高分貝大喊「救命！」、「他們都是假警察！」等語，警方為避免波及旁人，立即將他壓制，帶回派出所保護管束。期間因黃男不斷掙扎，警員一度壓制不住，動用4名警力才將他制服，黃男臉部也因此有些微挫傷。