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帶小孩吃麥當勞！幼兒園老師遭家長控「不得體」：你是公眾人物

記者施怡妏／綜合報導

一名幼兒園老師在休假期間，帶小孩到麥當勞，點了雙層牛肉堡和可樂，意外被學生家長看見。該學生便吵著不要吃兒童餐，讓家長覺得很頭痛，認為她做了不良示範，不適合當老師，並指出老師是公眾人物，在外面也要注意自己的行為舉止，即便是休假的私人時間也是如此。不少網友看完後直呼「家長很有事」。

▲麥當勞。（圖／記者徐恩樂攝）

▲麥當勞示意圖。（圖／記者徐恩樂攝）

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幼兒園老師在臉書「靠北幼稚園」發文，有家長向上級指控，她買麥當勞雙層牛肉堡和可樂給小孩吃的行為不恰當，希望她可以注意一下，「老師在外面，也要有老師的樣子」。拿到家長的電話後，她立刻撥打電話過去，想了解當時的狀況。

家長表示，兒子看到她購買的餐點後，也吵著要吃一樣的食物，不願意吃兒童餐。原PO則回答，「請問您覺得後來是誰吃那份餐點呢？」結果家長向她表示，「我覺得不管是誰吃的，其實都不是很重要，老師這個職位就像公眾人物一樣，要做好榜樣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園）

▲原PO被上級約談。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園）

▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲家長認為，老是是公眾人物，在外要注意行為舉止。（示意圖／記者季相儒攝）

原PO認為那天是休假日，她身為一個普通的家長，帶小孩去吃麥當勞是一件很稀鬆平常的事情，但如果因為是老師的緣故而被指責，「我想您也不好受」。家長卻表示，「我以前年輕的時候，有當過一陣子的高中家教，我在外面都很小心翼翼，怕遇到其他家長做出不得體，我是勸妳」。

最後她還是很有禮貌的跟家長說謝謝，但表示希望可以「公私分明」。她理性的表示，跟那位家長只是價值觀不同的問題，發文也不是要公審，「況且我那天根本不知道有被家長看到，真希望那天她可以直接叫我跟我談這件事情」。

貼文一出後，許多網友也認為家長的行為太誇張，「家長很有事，教師們也有自己的私生活，跟放鬆心情的時候」、「不知道該家長是不是還會要求老師守貞，禁止有另一半，以免小孩效仿」、「看到老師還沒跟老師打招呼，才沒禮貌」、「這位家長不也帶自己的小孩去麥當勞，龜笑鱉無尾」。

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