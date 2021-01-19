獨／敲碗成功！麥當勞也能用「街口支付」了　4門市搶先登場

▲麥當勞引進街口支付功能。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼去年3月引進LINE Pay後，人氣速食品牌「麥當勞」再度悄悄推出全新「街口支付」、「台灣Pay」功能，提供消費者更多元的電子支付方式，即日起於北台灣4門市搶先測試，預計3月底逐步擴展至全台餐廳。

▲▼自助點餐機、櫃檯皆可使用街口支付、台灣Pay。



看準電子支付逐漸普及，麥當勞今（19）日再度悄悄引進最多台人使用的「街口支付」、「台灣Pay」，即日起陸續於林森二餐廳、三重重陽餐廳、昆明餐廳與羅斯福餐廳共4門市搶先進行測試，預計3月底逐步擴展至全台門市，全門市上線後也將推出優惠。

業者表示，此次選定街口是看準使用人數高，因根據金管會統計，截至去年11月底全台使用電子支付人數已達1139.8萬人，其中，街口就有383.2萬人，是全台最多人使用的電子支付方式，再加上有不少消費者敲碗，故決定新增其電子支付功能，滿足需求，麥當勞林森二餐廳今日0時起包括自助點餐機、櫃檯皆開放民眾使用街口、台灣Pay，現場觀察民眾反應，不少人十分驚喜。

業者指出，未來也計劃將點點卡結合手機APP，讓民眾再也無需帶卡，只要用手機就能完成支付、累點功能。麥當勞於2018年起推動多元支付方式，提供包括信用卡小額支付、3大國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay），4大票證電子支付（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡），2020年更首度新增LINE Pay功能，截至目前為止於麥當勞使用非現金支付比例已超過3成。

▲頂呱呱全新會員卡、會員APP。（資料圖／記者蕭筠攝）

另，頂呱呱去年底也宣布首度推出「會員APP」，不僅開放預約點餐、使用信用卡支付，也可綁定會員卡，只要刷條碼就能同享所有實體卡片優惠，目前頂呱呱使用電子支付也十分多元，像是信用、悠遊卡、一卡通、悠遊付等，同樣也有Apple Pay、LINE Pay、街口支付、台灣Pay功能。

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