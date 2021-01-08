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發票中獎達人竟是賊！麥當勞志工A千萬　沒中獎的全倒給基金會

▲▼ 涉嫌侵占麥當勞叔叔之家基金會500萬元的冷姓志工。（圖／記者劉昌松攝）

▲侵占麥當勞叔叔之家基金會500萬元的冷姓志工，去年依公益侵占等罪遭訴，冷男胞兄及母親獲緩起訴。2人緩起訴部分依職權送高檢署再議，發回續查後再度緩起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

曾在麥當勞叔叔之家慈善基金會擔任志工的冷姓男子，涉嫌從2011年到去年為止，利用協助基金會處理民眾捐贈統一發票機會，私吞2萬多張中獎發票，兌領將近1千萬元獎金。去年7月台北地檢署依公益侵占等罪起訴冷男，協助領獎母親與哥哥獲緩起訴，但冷母、冷兄部分被高檢署發回，檢方續查後，8日仍予以緩起訴，條件是得各上繳國庫10萬元、25萬元。

冷男在金融機構工作，休假時會到基金會當志工，主要協助整理捐贈箱內的統一發票對獎，近年因股票投資操作失利，開始在基金會辦公室偷藏中獎發票，後來乾脆整袋整袋的把發票帶回家，對獎後，再把沒中的送回基金會，中獎的發票則利用在銀行工作取得的人頭資料、或者由哥哥提供名義去兌領。

其中1名遭冒名兌獎的人頭，因為要申辦就學補助，卻被以資格不符為由打槍，申請調閱個人財稅資料，赫然發現多筆「競技」項目收入，趕緊向國稅單位申訴遭冒名兌獎，檢調單位根據兌領紀錄，調閱相關兌領地點監視器，以肉搜方式，鎖定家人中獎機率也很高的冷男涉案，在2020年4月初展開搜索約談，並依公益侵占等罪起訴。

檢調統計，冷男光是新式的電子發票就偷拿了2萬多張，共兌領近1千萬元，至於傳統的長條形發票部分，因未做電腦建檔，難以估算，冷母和冷兄則承認收到不知來源的現金款項，為了幫冷男求情，冷母還拿出一棟房子供檢方查扣，並與基金會達成和解而冷兄也將75萬3000元繳回，因此除冷男被起訴外，冷母、冷兄分別獲得緩起訴。檢方依職權送高檢署再議，發回北檢續查。

對此台北地檢署認為2人涉犯刑法收受贓物、偽造私文書罪、違反個人資料保護法等罪，審酌他們皆坦承犯行，再度給予2人緩起訴處分，期間1年，各須支付公庫10萬元、25萬元。

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